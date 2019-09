Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","shortLead":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","id":"20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee96c678-2151-421e-9621-d74fc76c76ca","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:42","title":"Kirúgták a Valencia edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","shortLead":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","id":"20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8eb087-52ec-479e-b6b4-acb08113080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:25","title":"Még a végén összejön a vita Tarlós és Karácsony között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","shortLead":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","id":"20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973a195-bb53-4567-8094-f19e6446c4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:40","title":"Orbán a Facebook-oldalán pózol a most indult Mandinerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201937_vigyazo_szemek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80605061-9297-4f80-8d36-dcf84a862353","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.37/201937_vigyazo_szemek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázó szemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező – közölte az MTI-vel a család pénteken.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező –...","id":"20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e33a9-1ffc-4962-b286-5bca1a100af4","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:22","title":"Meghalt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják a Volkswagenek dízelmotorjainak működését. ","shortLead":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják...","id":"20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6415885-66a4-4fd4-aa7c-74890b77bf81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:55","title":"A német hatóság is a VW mellé állt: nincs csalószoftver az autóikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]