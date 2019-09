Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05aa8866-0db3-4cd4-a23e-d2e183d00a97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Spirit Airlines novembertől kezdi el felszerelni gépeit azokkal az üléssorokkal, amelyeknél középen már jóval nagyobb lesz a hely az utasok számára.","shortLead":"Az amerikai Spirit Airlines novembertől kezdi el felszerelni gépeit azokkal az üléssorokkal, amelyeknél középen már...","id":"20190911_spirit_airlines_acro_aircraft_seating_kenyelmesebb_kozepso_ules_nagyobb_labter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05aa8866-0db3-4cd4-a23e-d2e183d00a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f21be9e-b07d-49c5-abaf-8792e13d93fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_spirit_airlines_acro_aircraft_seating_kenyelmesebb_kozepso_ules_nagyobb_labter","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:03","title":"Felszámolja a \"rettegett\" középső ülés kényelmetlenségét az egyik légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz Nagy-Britanniában, ha az ebben vázolt forgatókönyv valósul meg.","shortLead":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz...","id":"20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f698da2-ee1a-4ed6-a1a3-b9f966696848","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:41","title":"Gyógyszer- és élelmiszerhiányra, pánikszerű készletezésre készül a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","shortLead":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","id":"20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6796f8c-6d8b-4caf-8715-8606878e1f78","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:17","title":"Megszűnik egy szakaszon a legforgalmasabb pesti kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvűség lassítja a nyelvi fejlődést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvűségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvűséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?","shortLead":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul...","id":"20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4c6db2-9413-4d50-828a-4b1e1397c25c","keywords":null,"link":"/elet/20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:30","title":"Ha egy kétnyelvű gyerek rocketshippel akar a Moonra szállni, attól még tud magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]