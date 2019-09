Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel akarja eldöntetni a józsefvárosi választást\".

","shortLead":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel...","id":"20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4978ffe7-bded-486e-b997-b7c21653cf79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:31","title":"Pikó: \"A Fidesz retteg. Van is mitől félniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Plusz négy szerelvény beállítását és a beruházás miatt kieső forgalmú vállalkozásoknak kártalanítást ígért Grezsa István, a Fidesz polgármester jelöltje Hódmezővásárhelyen. A plusz négy kocsi már a közbeszerzésben is szerepelt, igaz, opcióként.","shortLead":"Plusz négy szerelvény beállítását és a beruházás miatt kieső forgalmú vállalkozásoknak kártalanítást ígért Grezsa...","id":"20190911_Kartalanitast_es_ujabb_tramtrain_szerelvenyeket_igert_MarkiZay_Peter_ellenfele_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1fc22f-f106-4e32-a3e2-2d96cbc64f55","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Kartalanitast_es_ujabb_tramtrain_szerelvenyeket_igert_MarkiZay_Peter_ellenfele_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:45","title":"Kártalanítást és újabb tram-train szerelvényeket ígért Márki-Zay Péter ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","shortLead":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","id":"20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827fdc34-0a2f-4bcb-a7d9-fe19ef89d18b","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:50","title":"Elhunyt Daniel Johnston, a kívülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás előtti elemzésünk az e heti HVG-ben.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás...","id":"20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b52ac0-b6b5-4edc-b6c9-44b37985ba04","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:43","title":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről kormányváltó hangulatban bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","shortLead":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","id":"20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a99423-e957-493f-ae4d-6173d68b4897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:39","title":"Egy nap alatt két gyalogost is a zebrán ütöttek el Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d9c148-1899-44ca-b1b9-0f3bef8e9fd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is árt egy kicsit közelebb ülni az aszfalthoz, amikor a 782 lóerőt kell valahogy kézben tartani.","shortLead":"Nem is árt egy kicsit közelebb ülni az aszfalthoz, amikor a 782 lóerőt kell valahogy kézben tartani.","id":"20190911_A_Lamborghini_emelt_autonak_csinalta_a_Novitec_meg_leultette_a_Lamborghini_Urust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d9c148-1899-44ca-b1b9-0f3bef8e9fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7408d5-ae0e-401f-89c4-1b8850e8c9da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_A_Lamborghini_emelt_autonak_csinalta_a_Novitec_meg_leultette_a_Lamborghini_Urust","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:32","title":"A Lamborghini emelt autónak csinálta, a Novitec meg leültette az Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]