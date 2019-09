Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jövőben a YouTube már nem fogja a hirdetésből érkező nézőket beleszámítani a zenei videók nézettségébe. A cél, hogy tisztább legyen a verseny. Megtekeri az algoritumsát a YouTube, változhat a zenei videók megtekintése
Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező – közölte az MTI-vel a család pénteken.
Meghalt Marton László
Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.
Zárt tárgyalással kezdődött a szekszárdi gyermekgyilkos pere
Augusztusban civilekre cserélték a Honvédelmi Minisztérium néhány szakképzett katonatiszt vezetőjét, de most Benkő Tibor miniszter egyiküket visszahozta széles hatáskörű miniszteri biztosként.
A honvédelmi miniszter visszavág?
Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét. Feltámadt a jó öreg Simson, még pedig menő villanymotorként
Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés eufóriája is kihagyhatatlan. Csak hálásak lehetünk azért, hogy van egy Fahidi Évánk
A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","shortLead":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","id":"20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592def19-3894-414f-b9d9-7d90c97bb891","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:50","title":"Világháborús bomba miatt ürítik ki a Móricz Zsigmond tér környékét vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.
Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt