Zavarbaejtő jelenetbe keveredett a főpolgármester, aminek a végén mindkét tábor szégyenkezhetett a képviselője viselkedésén. A kölcsönös ordítozás témája az volt, miért nem áll ki vitázni Karácsony Gergellyel arról, mi legyen Budapesttel.

A provokáció nem öncélú és nem is értelmetlen: nyilván érthető cél megmutatni, hogy Tarlós István nem hajlandó a vitára, és azt is, hogy kihívója viszont kész lenne rá. Bár a Fidesz, amióta teheti, szabotálja a nyílt vitát, ennek máig élő hagyománya van, és a nem totál elkötelezett választók el is várnák. A magyar demokrácia emlékezetes pillanatai voltak a nyilvános eszmecserék. Mára megvan a hagyománya a nyakatekert alibizésnek is, amelyben elmesélik, miért is nem érnek rá. Kommunistákkal nincs vita, bevándorláspártiakkal nincs vita, sőt a viták ideje lejárt. A zombikon kívül mindenki érti. A zombik is, csak ők szó szerint.

A helyzet érdekessége, hogy Tarlós Istvánnak nincs miért menekülnie. Ha kiállna vitázni Karácsony Gergellyel, akkor onnan Karácsonyt rossz esetben hordágyon vinnék ki, legjobb esetben pedig egészségeset ütközne az ellenzéki program és Budapest jelenlegi működése.

Amiben vannak szégyenfoltok, de alig volt városvezető a rendszerváltás óta, aki olyan nyugodtan aludhatna, mint Tarlós István. A város működik. Közlekedése, közterei, üzletmenete, kultúrája és turizmusa fejlődik és virágzik, ma is a civilizáció fellegvára Magyarországon, Tarlós István semmit nem tett tönkre, viszont sokat tett érte. Sem ő, sem családja nem lopott el a kasszából semmit – valószínűleg ki is röhögi ezért a Fideszben minden parkolásszervező segédhernyó, de mást ők sem tudnak a helyére.

A feladat ugyanis roppant nehéz. Budapest liberális, mint minden metropolisz. Amit a Fidesz mesél az országnak, az itt nehezen talál táptalajra, mert többen olvasnak újságot, láttak már külföldit saját szemükkel, és könnyebben észreveszik a síkbuta kommunikáció hazugságait. A hátuk közepére nem kívánják azt az ájtatos-bőgatyás-karikásostoros romantikát, amivel az állampárt kereskedik, mert nem így élnek, és nem is akarnak így élni.

Karácsony Gergely versenyelőnye éppen ebben áll, ahogy Somogyi Zoltán írta a HVG-ben: „a város karaktere sokkal jobban hasonlít rá, mint Tarlós Istvánra.” Az már igaz. Viszont Tarlós bizonyította már, hogy nem kívánja a saját karakterét rákényszeríteni a városra. Messze van ez Semjén Zsolt és társai alapállásától: „én egy korlátolt bunkó vagyok, tehát legyen mindenki más is az, meg a gyerekeik, hetedíziglen.” És messze van Orbán Viktor frusztrált, bosszúálló gonoszságától is, amely szerint beszólt egy csillagász, úgyhogy mától asztrológiát tanítunk az iskolákban. Tarlós városában elfér az is, aki nem olyan, mint ő. Következésképpen a mi városunkban elfér Tarlós István, akár mint főpolgármester. Ez a deal.

Vitán felül

Orbán Viktor és beosztottjai esetében a menekülés – amit egyébként egy kósza független kamera is kivált – érthető. Neki olyan kérdésekkel kellene hadakozni, hogy például mennyit lopott a közvetlen családja a mai napon, ezen a héten, ebben az évben, és ki fizeti a tízmilliárdos büntit, amikor ezt véletlenül észreveszi Európa. Felelni kéne az iskolák és a kórházak állapotáért, valamint az összes eddigi ígéretért. Egyáltalán nem lenne nehéz megszorongatni – ezért van az, hogy a miniszterelnök már csak az Európai Parlamentben találkozik érdemi kérdésekkel, ahonnan aztán nagy duzzogva somfordál haza. Túl sok már a védhetetlen, nyilvánvaló bűn, túl sok a családban a megúszott börtönév.

Ezért épít médiabuborékot a híveinek, kizárva a kellemetlen tényeket, és benépesítve világukat kitalált eseményekkel. Ezért van kisebbségben Budapesten, ahol a buborék óhatatlanul kipukkad, mert túl sok az interakció.

És ezért a direktíva, hogy vitázni nem szabad.

Ha Tarlós kiállna vitára, azzal megtörné a stratégiát, ami a Fideszt és népét megtartja a maga varázsvilágában. Veszélyes precedenst teremtene. Akkortól ott lebegne minden választásnál a kérdés: ugyan miért is ne állna ki, aki biztos az igazában? Tarlós volt elég bátor, mitől fél Orbán?

A verseny szoros. Tarlós veszíthet, mert a Fidesz jelöltje, és igen, mert a karaktere kevésbé passzol. Vannak más eszközök is, hogyne. Lehet rendőrséget küldeni ellenzéki jelöltekre, be lehet vetni a bajaszosszar-meztelencsiga hibridet (tudományos nevén adatvédelmi biztos), és kinn vannak már a plakátok, miszerint minden más jelölt egyaránt bohóc. A szokásos fideszes módszerek: együtt tették tönkre az országot, lebontanák a kerítést, Soros, fullba tolt kreténség.

Csakhogy Tarlóst épp azért fogadja el Budapest, mert nem olyan, mint a Fidesz. Ha a kampánya olyanná teszi, akkor veszíteni fog. Ha vállalja a vitát, megnyeri azt is, és a választást is. És visszaad valamit Budapest népének, ami már nagyon hiányzik, és amiért Karácsonyra akar szavazni.