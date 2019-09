Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit csapás után itt a berlini csapás az EU 2020 utáni büdzséjére.","shortLead":"A brit csapás után itt a berlini csapás az EU 2020 utáni büdzséjére.","id":"20190916_unios_tamogatasok_drasztikus_csokkenes_nemetorszag_javaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef1417-7cd6-48c4-ad32-bbeb7d6b6746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_unios_tamogatasok_drasztikus_csokkenes_nemetorszag_javaslat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:20","title":"Drasztikusan csökkenhetnek az EU-támogatások, ha elfogadják a német javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","shortLead":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","id":"20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1a624e-c4cb-4096-a19e-35dac2b62cc6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:17","title":"Páros lábbal szállt bele James Corden egy műsorvezetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","shortLead":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","id":"20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d432cd-0fcc-4786-ac43-5924c16a8760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:26","title":"Nincs megállás: történelmi mélypontra süllyedt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangpróbát tartottak, amit a környéken tegnap estétől hajnalig élvezhettek a környéken lakók is.","shortLead":"Hangpróbát tartottak, amit a környéken tegnap estétől hajnalig élvezhettek a környéken lakók is.","id":"20190917_Hajnalig_duborgott_a_Rammstein_a_Puskas_Stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdcd755-5412-4c0a-bbfe-f144656739e4","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Hajnalig_duborgott_a_Rammstein_a_Puskas_Stadionban","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:25","title":"Hajnalig dübörgött a hangpróba a Puskás-stadionban és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","shortLead":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","id":"20190917_tony_stark_visszateres_marvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e76a9-57b4-4c9d-b96f-0b147cbe5fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_tony_stark_visszateres_marvel","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:07","title":"Tony Stark még egy film erejéig visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e823634f-3039-4c09-8c74-a29e67b52e3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Piramis zenekar tagja 65 évesen hunyt el.","shortLead":"A Piramis zenekar tagja 65 évesen hunyt el.","id":"20190916_Meghalt_Gallai_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e823634f-3039-4c09-8c74-a29e67b52e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee083d9-533e-4ca7-9699-ff8c91786592","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Meghalt_Gallai_Peter","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:28","title":"Meghalt Gallai Péter, a Piramis billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]