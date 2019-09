Bő egy éve a kirgizisztáni Csolpon-Atában, a türk nyelvű államok együttműködési tanácsának VI. ülésén mondta Orbán Viktor miniszterelnök, akinek már az ottani megjelenése is meglepetést okozott, hogy „a magyarok Attila kései leszármazottainak tekintik magukat, a hun-türk eredet alapján állnak, nyelvük a türk nyelvekkel áll rokonságban”.

Ez kiváltotta a nyelvészek tiltakozását, hiszen a magyar nyelv finnugor eredetű, ma is ezt tanítják minden iskolában. Egy szakértő még azt is kimutatta, hogy a miniszterelnök idézett mondata maga is többnyire finnugor eredetű szavaíkból áll.

Azt is többen felidézték, hogy amikor Orbán Viktor 2013 májusában Helsinkiben akkori finn kollégájával, Jyrki Katainennel találkozott, a Turun Sanomat című ottani lap szerint határozottan kijelentette: „a magyar és a finn nyelv rokonsága történelmi tény, nem pedig véleménykérdés”.

Most viszont a kormány idén 190 millió, a jövő évtől évi 544 millió forintot szán erre a türk nyelvi irodára. Két ingatlant is ad az elhelyezésére. Az egyik az I. kerületi Medve utca 25-29. alatti irodaházban lesz, amelyet most a Külgazdasági és Külügyminisztérium bérel.

A másik a Budakeszi úton található, ahonnan kiköltöztetik a jelenlegi használót, és azt is a Külügy vagyonkezelésébe adják. Ennek az utóbbi ingatlanegyüttesnek a része az Ybl villa, amelyről 2016-ban azt a határozatot hozták, hogy az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont vagy jogutódja, a Nistema Kft. legyen a vagyonkezelője, és felhatalmazták a miniszterelnökséget, hogy a villának az állam javára történő megvásárlása céljából 1,4 milliárd forintra kötelezettséget vállaljon. Ezt a három évvel ezelőtti döntést azonban most a türk nyelvi iroda érdekében visszavonták.