Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is.","shortLead":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és...","id":"20190918_okj_neveloszulo_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d33cc9-f107-48eb-b333-832010fa70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_okj_neveloszulo_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:36","title":"Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","shortLead":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","id":"20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b1edf-29e8-4bb0-b853-b86673801b04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Először vezetheti nő az Európai Központi Bankot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","shortLead":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","id":"20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f07e07-5c9a-497b-ba72-5e25f47458ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Benkő nem tud róla, hogy le akarnák váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem a hangminőség is fontos.","shortLead":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem...","id":"20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1608e85-42a1-4b8a-93b9-fe5a15324ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:03","title":"Mostantól 50 millió dal streamelhető CD-minőségben az Amazontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01584e37-b690-4ef6-99a4-18291025c7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi vélekedést oszlat el a Kaspersky legújabb jelentése: messze nincsenek olyan biztonságban a MacOS-szel dolgozó felhasználók, mint azt hiszik, és mint ahogyan azt a közhiedelem tartja.","shortLead":"Egy régi vélekedést oszlat el a Kaspersky legújabb jelentése: messze nincsenek olyan biztonságban a MacOS-szel dolgozó...","id":"20190917_kaspersky_jelenetes_macos_adathalasz_tamadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01584e37-b690-4ef6-99a4-18291025c7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cef93c9-16d0-41de-a8a9-52f437a31cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_kaspersky_jelenetes_macos_adathalasz_tamadasok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:03","title":"Apple-számítógépet használ? Ne higgye, hogy annyira biztonságban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, \"szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk\", mondta.","shortLead":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük...","id":"20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6b30e-f448-4cee-b036-c092d31c1b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:08","title":"Helyi iskolások előtt adott át egy fél éve kész futópályát Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák nyilvános posztban jelezték, hogy nem támogatják a fideszes jelöltet.","shortLead":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák...","id":"20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df3bc9-2fae-4d06-ab92-9aec7edce38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:22","title":"Egerszegi Krisztina családja is belekeveredett az érdi választási harcokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Milliárdos a forgalom.","shortLead":"Milliárdos a forgalom.","id":"20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a92129-0a86-4514-8ac1-842731886330","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:55","title":"18 ezer BKK mobiljegy fogyott június óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]