[{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","shortLead":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","id":"20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac89e3-11d4-4b9c-a155-8de5106a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:29","title":"Megvan az angol szóhasználat a gendersemleges emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb androidos processzor, illetve az Apple A13 Bionic chipje mögött.","shortLead":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb...","id":"20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8341b-975e-4cf4-8480-4973b980b6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:03","title":"Mennyire erős mobil a Huawei Mate 30 Pro? Letesztelték, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e4881-fd20-40ad-8210-6c439a3e7233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábri István polgármester szerint a fideszes jelölt erőszakkal tört be az irodájába, Bánhidi Balázs szerint viszont egy szó sem igaz az agresszióból. Annyiban egyezik a két sztori, hogy a fideszesek plakátokat téptek szét a polgármester orra előtt. ","shortLead":"Fábri István polgármester szerint a fideszes jelölt erőszakkal tört be az irodájába, Bánhidi Balázs szerint viszont...","id":"20190919_csomor_polgarmester_kampany_fabri_banhidi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e4881-fd20-40ad-8210-6c439a3e7233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207b05b6-d570-4973-8a23-767b98944795","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_csomor_polgarmester_kampany_fabri_banhidi_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:43","title":"Durvul a kampány Csömörön: a polgármester erőszakkal vádolja fideszes kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c26a3e6-58c7-4a00-98a1-399ca9f4af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így értesült a Közlekedő Tömeg Egyesület.","shortLead":"Így értesült a Közlekedő Tömeg Egyesület.","id":"20190918_mav_elovarosi_vonat_mozdonyvezeto_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c26a3e6-58c7-4a00-98a1-399ca9f4af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b5ceb1-56a6-4e51-9af5-5f837c22ee27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_mav_elovarosi_vonat_mozdonyvezeto_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:30","title":"Nem volt mozdonyvezető, ezért nem indult el több vonat kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél”, amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét.","shortLead":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek...","id":"20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc841d-4b73-487c-977b-61b99ab6e659","keywords":null,"link":"/360/20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:40","title":"Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]