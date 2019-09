Havas Henrik-ATV csörte a Hit Gyülekezetéről és a Fideszről

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég saját kriptovalutájára is kíváncsi volt.","shortLead":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég...","id":"20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d066ff1-acb2-4d84-a51e-a5515575b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:03","title":"Összeült Trump és Zuckerberg, hogy az internet szabályozásáról beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745bf65a-3c91-4994-be04-cbbbcee49c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.","shortLead":"Öt elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.","id":"20190920_A_csardas_es_a_gyapjuhimzes_is_a_szellemi_kulturalis_orokseg_resze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=745bf65a-3c91-4994-be04-cbbbcee49c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40282191-773a-49e1-87b8-45dae592f82a","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_csardas_es_a_gyapjuhimzes_is_a_szellemi_kulturalis_orokseg_resze_lett","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:52","title":"A csárdás és a gyapjúhímzés is a szellemi kulturális örökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","id":"20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2cc4ec-eab8-4a07-ae5f-fd016680d8b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:03","title":"Lassan, de 1000-szer biztosabban ölnek egyes e-cigaretták a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","shortLead":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","id":"20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c48144-9535-4c8f-973d-8b82873f6ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:27","title":"Panaszkodnak a magyarok az újsághirdetésben rendelt termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","shortLead":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","id":"20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72910a30-8d28-4eea-8c1d-1e2a6bab048d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:21","title":"Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de03afe-5bcf-458f-8d87-ac1095ade83f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A csendes-óceáni szigetvilágot különösen érzékenyen érinti a globális felmelegedés a tengerszint emelkedése miatt. ","shortLead":"A csendes-óceáni szigetvilágot különösen érzékenyen érinti a globális felmelegedés a tengerszint emelkedése miatt. ","id":"20190920_tuntetes_ausztralia_fridays_future_die_in_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de03afe-5bcf-458f-8d87-ac1095ade83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0796d-8246-4723-b237-b5e59e65b06d","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_tuntetes_ausztralia_fridays_future_die_in_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:35","title":"Százezrek tüntettek a klímavédelemért Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","shortLead":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","id":"20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69e7d-b913-4ddd-9148-2e663248909a","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:35","title":"Zártkapus lesz a válogatott Azerbajdzsán elleni hazai meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]