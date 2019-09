Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan koalíciót akarnak összehozni, ami elrettentené Iránt. ","shortLead":"Olyan koalíciót akarnak összehozni, ami elrettentené Iránt. ","id":"20190919_Pompeo_bekes_megoldast_akar_a_szaudiirani_konfliktusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44180f7c-6384-4996-96d4-56b41bb1f79c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Pompeo_bekes_megoldast_akar_a_szaudiirani_konfliktusra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:19","title":"Pompeo békés megoldást akar a szaúdi-iráni konfliktusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","shortLead":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","id":"20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba42d9-7e0a-445d-97c1-a51d7151e16b","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:57","title":"Munkagéppel ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","shortLead":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","id":"20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f04f0d-4276-4c16-b6b6-54184b8e1dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:38","title":"Újabb történelmi mélypont, már 334 forintnál is többe kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","shortLead":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","id":"20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b46d87-79bb-47be-8921-532da2b3b5b5","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:15","title":"Kiderült, kik lesznek Schmuck Andor esküvői tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket demokrata párti tisztségviselők indítottak ellene.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket...","id":"20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028530f1-c748-4281-a911-cff6315b9d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:03","title":"Trump pert indított az adóbevallásait bekérő ügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbce3cc-c5af-4882-bd2d-1608a1e184b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszországban a bíróság 5 ezer euróra ítélt egy fogyasztót, csak mert megírta, hogy mit talált a pizzájában.","shortLead":"Olaszországban a bíróság 5 ezer euróra ítélt egy fogyasztót, csak mert megírta, hogy mit talált a pizzájában.","id":"20190921_Eliteltek_egy_Tripadvisorertekelot_mert_megirta_hogy_kukacos_pizzat_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbce3cc-c5af-4882-bd2d-1608a1e184b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3965cd61-6a29-4958-9965-1ca3f0f2c858","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Eliteltek_egy_Tripadvisorertekelot_mert_megirta_hogy_kukacos_pizzat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:15","title":"Súlyos bírságra ítéltek egy Tripadvisor-értékelőt, mert megírta, hogy kukacos pizzát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]