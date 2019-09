Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte megbizonyosodtunk arról, mi szerepel a tulajdoni lapon. Ellenkező esetben elbukhatjuk a pénzünket, akár több millió forintot is. ","shortLead":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte...","id":"mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3ba49-3b8f-4fca-9685-f587416f3cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:30","title":"Erre figyeljen, mielőtt lefoglalózza álmai otthonát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte szárnyal az ország.","shortLead":"Szerinte szárnyal az ország.","id":"20190920_semjen_zsolt_magyarorszag_munkanelkuliseg_megtakaritas_gazdasagpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3e012f-6cf6-4709-af59-40076d47f951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_semjen_zsolt_magyarorszag_munkanelkuliseg_megtakaritas_gazdasagpolitika","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:24","title":"Semjén: Bármi történjen is, a magyar növekedés mindig a német fölött lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"","category":"360","description":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon a Szaúd-Arábia, Irán és az Egyesült Államok között kialakult feszültség? Rövid videóban elmagyarázzuk.","shortLead":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon...","id":"20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a27f1-e31b-4128-8d40-ee8a2d716c44","keywords":null,"link":"/360/20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:00","title":"Videó: Két perc alatt képbe hozzuk a szaúdi dróntámadásról és az olajválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4870f-79d9-416f-9160-b82a95474906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas aktivistái. ","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas...","id":"20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d4870f-79d9-416f-9160-b82a95474906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9136ea33-ae92-475d-b0c1-c66ec5f2d013","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:55","title":"Két lábon járó parkolóórák zavarták meg Karácsony Gergely sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika.","shortLead":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is...","id":"20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e09f9-0677-4d68-830a-ff271c5f2c62","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:58","title":"Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","shortLead":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","id":"20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74bc28-093a-4679-8ac9-5c1218b0609c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:03","title":"Itt az új tévégyártó: egyszerre több új készüléket is kiad a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homolya Róbert szerint új utastájékoztatási szemléletre van szükség.","shortLead":"Homolya Róbert szerint új utastájékoztatási szemléletre van szükség.","id":"20190920_mav_homolya_robert_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a5b21a-032b-4c0f-a8e0-bd842e942abd","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_mav_homolya_robert_kritika","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:00","title":"A MÁV vezetője szerint jogosak a kritikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]