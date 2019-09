Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő, Magát Krisztina.","shortLead":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő...","id":"20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dfaea1-95a6-4aa0-87ba-07b3e71ae759","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","timestamp":"2019. szeptember. 22. 22:52","title":"Most már egyértelmű: a Magyar Antidopping Csoport kérte a súlyemelőnő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre.","shortLead":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok...","id":"20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c3547f-66dc-42cd-b399-1f2f580e2442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:59","title":"Palkovics miniszter szerint nem a foci a legdinamikusabban növekvő sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536088d-4c83-4931-89ed-99620b4c030a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felvételi előtti időszakról és a kezdetekről mesélnek az Osztálytalálkozó című film szereplői. A filmet sorozatként tálaljuk, az első epizód a cikkben elérhető. Ez a Doku360, a hvg360 saját dokumentumfilm-válogatása. ","shortLead":"A felvételi előtti időszakról és a kezdetekről mesélnek az Osztálytalálkozó című film szereplői. A filmet sorozatként...","id":"20190921_Doku360_Osztalytalalkozo_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5536088d-4c83-4931-89ed-99620b4c030a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767bbed-c78b-4d75-b58f-a47e0b673535","keywords":null,"link":"/360/20190921_Doku360_Osztalytalalkozo_elso_resz","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Nem lehetett nem elmondani a legsötétebb titkodat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen publikált norvég tanulmány.","shortLead":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen...","id":"20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0660ec1-3ccc-4dfa-81bd-0cd5e31f85e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:03","title":"Tudósok megvizsgáltak 579 óvodást, és azt mondják, rosszul járhat, aki nem népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó pártelnök, Giorgia Meloni előzőleg nagy elismeréssel beszélt Orbánról, és ahogyan Rómában szelfizett a miniszterelnökkel, illetve a vele érkező Novák Katalin családügyi államtitkárral, feltehetően tényleg kedveli a magyar kormányt.","shortLead":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó...","id":"20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f41b67-17a5-4a14-96ff-3e11dd2e2c36","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:19","title":"Olasz meghívója szétszelfizte magát Orbánnal és Novák Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","shortLead":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","id":"20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0329df5-4a19-46ec-a407-7f68a602cc50","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:45","title":"Gwyneth Paltrow biztosan jól meggondolta ezt a ruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]