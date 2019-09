Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","shortLead":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","id":"20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f8129-8fda-4da4-99bc-b1585ea311e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:06","title":"Illegális gyorsulási versenyzőket kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","shortLead":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","id":"20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8630cbc-db81-41f4-8b2f-e8fd60d60b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:05","title":"Így reagálta le Karácsony a harsogó cirkuszi indulót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett” jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.","shortLead":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény...","id":"20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a5af1-1d5d-4d3d-ae55-4f322b82a48e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:30","title":"Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5feacc24-2635-450c-90f6-9ac7fa3ff24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a katasztrófa sújtotta területeken is bevethető lehet az Atlas nevű emberszabású robot, köszönhetően egy új navigációs szoftvernek.","shortLead":"Már a katasztrófa sújtotta területeken is bevethető lehet az Atlas nevű emberszabású robot, köszönhetően egy új...","id":"20190921_atlas_emberszabasu_robot_navigacio_nasa_valkyrie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5feacc24-2635-450c-90f6-9ac7fa3ff24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b888548-8685-4d26-a6fa-f5d615b2ac93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_atlas_emberszabasu_robot_navigacio_nasa_valkyrie","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:03","title":"Mint egy ember, úgy veszi az akadályokat az Atlas emberszabású robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacf5d94-97b3-4d6a-be78-d3a946990160","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Soltész Miklós fogadta őket.","shortLead":"Soltész Miklós fogadta őket.","id":"20190921_Hatszaz_gyerek_imadkozott_a_Parlamentben_az_orszagert_es_vezetoiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacf5d94-97b3-4d6a-be78-d3a946990160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e0d609-9dd2-40a4-938a-6404e729cc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Hatszaz_gyerek_imadkozott_a_Parlamentben_az_orszagert_es_vezetoiert","timestamp":"2019. szeptember. 21. 21:33","title":"Hatszáz gyerek imádkozott a Parlamentben az országért és vezetőiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","shortLead":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","id":"20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971e31a-a19b-47db-8e35-bcbfaebe66e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:19","title":"Kifütyülték az egészségügyért felelős államtitkárt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","shortLead":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","id":"20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02333176-3110-4776-80a3-2600582f81ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:19","title":"A Lukoil a legnagyobb orosz magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]