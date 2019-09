Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","shortLead":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","id":"20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce367b7-4210-40a8-adc2-9f926d5cd34f","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:08","title":"Fotók: Magyarországon turistáskodott Kako japán hercegnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi autópályán.","shortLead":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi...","id":"20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb669f69-ae2a-40c7-b69b-215b978715d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:27","title":"Videó: Amerikában teljesen legális így szállítani gyerekeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b3fe22-b520-4af8-98eb-70ac15834141","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:54","title":"Fiatalok törték le a székesfehérvári lovasszobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190923_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e5980d-2a00-4c41-a9b4-7ab3f1f932b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:20","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","shortLead":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","id":"201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c2b14e-724b-47e1-9232-306457dbd48d","keywords":null,"link":"/360/201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:50","title":"Céget alapított az Országos Népbutító Kampány korrupt politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az út közel 11 óra.","shortLead":"Az út közel 11 óra.","id":"20190922_Elindult_a_LOT_elso_BudapestSzoul_jarata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ade03a-a9dd-4f96-8fcf-645f859d3d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Elindult_a_LOT_elso_BudapestSzoul_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Elindult a LOT első Budapest-Szöul járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","shortLead":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","id":"20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a182b28-de5c-4567-b78b-8a974ff37e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:31","title":"Végzett anyósával egy székesfehérvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]