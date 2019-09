Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256","c_author":"","category":"itthon","description":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","shortLead":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","id":"20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ebaf04-ce2e-4b0b-9588-1f71180586ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:43","title":"Több embert is fel akart gyújtani egy nő Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420","c_author":"Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne, hogy kevesebb fast fashion holmit vásároljanak az emberek, helyettük inkább a tartós, jobb minőségű ruhákat keressék, amelyeket nem kell egy év múlva kidobni.","shortLead":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne...","id":"20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f701f36-72b7-4921-9de5-0c796d5bcdb2","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:00","title":"Művéres akciót szerveztek a pesti butikokhoz, ahol ön is vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága akár ezt is meghaladhatja, a telefontestnél nagyobb kijelzőt kínálva. Érkezik a Mi Mix Alpha.","shortLead":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ed642b-9afc-4069-b277-42c5798068ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:03","title":"Holnap bemutatják a Xiaomi telefont, amelynek a képernyője nagyobb, mint az előlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","shortLead":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","id":"20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a86ac-c395-41f5-a3ef-6b562be8fa89","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:51","title":"Boris Johnson szerint is Teherán indította a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","shortLead":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","id":"20190924_algeria_korhaz_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcca06ed-625d-4dff-bf55-75e3243431d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_algeria_korhaz_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:16","title":"Nyolc újszülött halt meg egy kórháztűzben Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","shortLead":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","id":"20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a03c14-7bfe-4215-9bf9-006653866a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:21","title":"Tapa tájfun: Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje, amelyik támogatja a 8K dekódolást.","shortLead":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje...","id":"20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a8684-ca4a-49b3-97dc-21b32f9bf6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:03","title":"Megpakolta RAM-mal és tárhellyel: erős televízióval jön ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]