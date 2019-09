Három ellenzéki országgyűlési képviselő is beadott írásbeli kérdést az augusztusban Budaörsöt ellepő és Budapestre is beszivárgó trágyabűzzel kapcsolatban. Az LMP-s Ungár Péter, a jobbikos Sneider Tamás, valamint az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is arra volt kíváncsi, hogy mi volt a szag forrása, folyik-e valami vizsgálat, és ha igen, mikor lesz eredménye.

A képviselők nem lettek okosabbak, Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára mindegyiküknek ugyanazt írta vissza:

A 2019. augusztus 8-án Budapesten és a környező településeken tapasztalt kellemetlen szaghatással kapcsolatban a kormányhivatalokat arra utasítottuk, hogy fokozzák a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát. Tájékoztatom továbbá, hogy a korábbiakban szolgáltatott téves információk miatt vizsgálatot rendeltünk el, amelynek eredményeképpen a Pest Megyei Kormányhivatal az illetékes szakterület vezetőjét felmentette.

A beadványokban egy olyan is kérdés is szerepelt, hogy "Milyen következményei lettek a Kormányhivatal által a Miniszterelnökség felé adott, álhírre alapozott tájékoztatásának". Ahogy megírtuk: korábban egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.

A trágyaszagot legutóbb egy hete lehetett érezni.