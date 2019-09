Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni lehet.","shortLead":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni...","id":"20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb934-02bd-4cad-94a2-ba3aa573e119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:33","title":"Érdekes kódrészletet találtak a Google alkalmazásban, hasznos új funkció készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","shortLead":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","id":"20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e13e4ca-a22e-411f-aa2a-cc0afd410ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:16","title":"CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","shortLead":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","id":"20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1a624e-c4cb-4096-a19e-35dac2b62cc6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:17","title":"Páros lábbal szállt bele James Corden egy műsorvezetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","shortLead":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","id":"20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0473e50d-bd32-491c-acb3-37314b24433e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:29","title":"Zseniális: egy amerikai iskola diákjai eltáncolták a Bosszúállók: Végjáték csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani választáson, és rögtön bejutna a szófiai parlamentbe.","shortLead":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani...","id":"20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb7352-baf9-4795-8764-33fa6a7dd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:16","title":"„Orbán egy géniusz” – könyvet írtak a magyar miniszterelnökről Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","shortLead":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","id":"20190917_tony_stark_visszateres_marvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e76a9-57b4-4c9d-b96f-0b147cbe5fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_tony_stark_visszateres_marvel","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:07","title":"Tony Stark még egy film erejéig visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","shortLead":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","id":"20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cf4def-fa08-49ce-8067-8ad07002093a","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:32","title":"Mark Ruffalo beszólt a magát Hulknak képzelő Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]