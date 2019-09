Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","shortLead":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","id":"20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152788eb-99bb-43de-9cab-9b24d587f0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:48","title":"Ismert pécsi bankárt vádolnak azzal, hogy több százmillió forintot sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059b5a6-75be-4b39-98cf-a3cbe239f403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és a három nő különböző Soroksári úti lakásban bujkált. ","shortLead":"A két férfi és a három nő különböző Soroksári úti lakásban bujkált. ","id":"20190927_soroksari_ut_tamadas_loves_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a059b5a6-75be-4b39-98cf-a3cbe239f403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75568ea1-da51-41ba-ab7a-b33e5ded1209","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_soroksari_ut_tamadas_loves_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. szeptember. 27. 21:30","title":"Elfogtak mindenkit, aki benne volt a Soroksári úti támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","shortLead":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","id":"20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9ee50a-fe55-48f0-8f95-3e73fdad7057","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:59","title":"Kutyaevéssel riogat a helyi lap Dunaújvárosban, ha az ellenzék nyer a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Arról, hogyan bánik az állam a menekült gyerekekkel, már nincsenek ilyen jó véleménnyel.","shortLead":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem...","id":"20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd6f39d-7fec-4fe4-b132-b984df88d04a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:31","title":"Megdicsérték, de meg is feddték Magyarországot az emberkereskedelem ellen küzdő szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges dokumentumokat, majd, miután elfogták, törölték az adatbázisokból. A bérgyilkos keresztül-kasul járta a schengeni rendszert.



","shortLead":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges...","id":"20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65957ef-ca7a-4906-a64f-95c92695fff2","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:28","title":"Vélhetően orosz állami háttérrel segített férfi gyilkolt Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt segítséget.","shortLead":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt...","id":"20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301680e3-4604-462e-bd9d-9e4e1321e542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:15","title":"Már másfél milliárdot költött a kormány a hétszemélyes autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.","shortLead":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására...","id":"20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7936aa8-0ebe-4fdb-93fc-191a8c3c0939","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 27. 22:03","title":"Lánchíd-felújítás: a legolcsóbb ajánlat is drágább 24 milliárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab6b275-70d5-48fa-b684-386d4dfcdd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek a vízi élménypark vagy a lézerharc pálya nem volna elég. Meg persze maga a tengerjáró.\r

\r

","shortLead":"Ha valakinek a vízi élménypark vagy a lézerharc pálya nem volna elég. Meg persze maga a tengerjáró.\r

\r

","id":"20190928_Mivel_lehet_meg_feldobni_az_oceanjarokat_Peldaul_gokartpalyaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab6b275-70d5-48fa-b684-386d4dfcdd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5ca0e6-2e86-40fd-ac25-8a87e10df9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Mivel_lehet_meg_feldobni_az_oceanjarokat_Peldaul_gokartpalyaval","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:33","title":"Mivel lehet még feldobni az óceánjárókat? Például gokartpályával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]