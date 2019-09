Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A központosított kormányközeli médiakonglomerátumnál központosítják a reklámfelületek értékesítését is. Főszerepben egy kipróbált káder. ","shortLead":"A központosított kormányközeli médiakonglomerátumnál központosítják a reklámfelületek értékesítését is. Főszerepben...","id":"201939_salesworks_a_kesma_reklamugynoksege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfee2fa-a23f-41b4-9076-e56c71d735b6","keywords":null,"link":"/360/201939_salesworks_a_kesma_reklamugynoksege","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:00","title":"Volt Class FM-es vezetésével értékesíti reklámhelyeit a KESMA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott Justin Gatlinnak a másik amerikai, nem dőlt el, ki lesz Usain Bolt utódja.\r

\r

","shortLead":"Visszavágott Justin Gatlinnak a másik amerikai, nem dőlt el, ki lesz Usain Bolt utódja.\r

\r

","id":"20190928_Christian_Coleman_nyerte_a_100_meteres_sikfutast_az_atletikai_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4c4ad3-0001-4f69-ad29-4a40699132c0","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Christian_Coleman_nyerte_a_100_meteres_sikfutast_az_atletikai_vbn","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:57","title":"Christian Coleman nyerte a 100 méteres síkfutást az atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d5658a-7e2e-4359-9be8-345c43cddd83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyapjának ennyi a nyugdíja. Amikor visszavitték a pénzt egy ügyintézőnek, nagyon furcsán néztek rájuk.","shortLead":"A nagyapjának ennyi a nyugdíja. Amikor visszavitték a pénzt egy ügyintézőnek, nagyon furcsán néztek rájuk.","id":"20190928_Szazezer_forintot_talalt_a_szegedi_diak_az_automataban_visszaadta_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d5658a-7e2e-4359-9be8-345c43cddd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecad4f3-30c9-4dcd-bd1c-4726c5aa36a9","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Szazezer_forintot_talalt_a_szegedi_diak_az_automataban_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:43","title":"Százezer forintot talált a szegedi diák az automatában, visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","id":"20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19c5264-993c-42e9-bc74-4d8c5cf1593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:48","title":"Brexit: Boris Johson cáfolja, hogy EU-országokat próbál rávenni a vétóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami a szívéhez a legközelebb áll. Ez az önkormányzatok. De hozzátette: „elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek.”","shortLead":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami...","id":"20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b407932d-1ac3-4ab7-9d3c-3b090613f72b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:33","title":"Kósa Lajos: Elsősorban azokat segíteném, ahol a Fidesz polgármesterjelöltjei győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt segítséget.","shortLead":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt...","id":"20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301680e3-4604-462e-bd9d-9e4e1321e542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:15","title":"Már másfél milliárdot költött a kormány a hétszemélyes autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]