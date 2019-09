Az elnök - Orbán Viktor - személye nem kérdés a Fideszben, az alelnökök között azonban biztosan lesz változás: Gulyás Gergely minisztersége miatt nem indul újra, őt minden bizonnyal Kósa Lajos váltja. Semjén azzal indította a kongresszust, hogy két hét múlva is biztos a győzelmük az önkormányzati választáson, a határon túli magyarok képviselője szerint pedig már az is magyar akar lenni náluk, aki nem annak született. Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás magyarázta meg nyilvánosan, szerinte ez nettó bosszú, amiért "Trócsányi a magyar Salvini”, megállította a migrációt - javában zajlik a kormánypárt 2019-es kongresszusa, kövesse velünk az eseményeket!

Cikkünk folyamatosan frissül, munkatársaink a helyszínen folyamatosan követik az eseményeket

Elsődleges feladat a választások megnyerése

- hirdette ki 2017. novemberében a Fidesz frissen és egyhangúlag újraválasztott elnöke, Orbán Viktor. A feladat teljesült, most az újabb választáshoz közeledve nagyon mást most sem mondhat. Az akkori kongresszusi beszédekben még Soros volt a sláger, most gyaníthatóan az alkalmatlan ellenzéki jelölteken lesz a hangsúly, illetve a bevándorláspárti erőkön, amelyek elbuktatják Trócsányi László uniós biztosjelöltet.

Maga a tisztújítás kevésbé lesz izgalmas: Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök újrázása nem kérdés, és biztosnak tűnik az is, hogy Kósa Lajos korábbi ügyvezető alelnök visszakerül a vezető testületbe, Gulyás Gergely ugyanis minisztersége miatt kiszáll. Az esemény remek alkalom viszont annak felmérésére, hogy a párttagság melyik minisztert becsüli leginkább.

A budapesti BOK Sportcsarnok környékén már reggel óta folyamatosan érkezett a tagság, illetve a vendégek, a környéken parkolóhelyet sem találni, annyi az autó és a busz. Tíz órára zsúfolásig megteltek a sorok a láthatóan ünnepélyesen kiöltözött résztvevőkkel, idén is sokan viselnek Fidesz-narancs nyakkendőt, de láttunk matyómintás felsőt is. A jelenlévők többsége idősebb, fiatalokat kevésbé látni, és egyértelmű többségben a férfinem.

A beszédek előtti időben sokan odamentek az első sorokba ültetett nagyágyúkhoz egy közös fotóért, láttuk lelkesen fotózkodni Deutsch Tamást, de úgy tűnt, hogy Semjén Zsoltot még többen akarják, körülötte valóságos szelfi-holdudvar alakult ki azokból, akik a színpadon, zászlókkal, közösen akartak pózolni a KDNP vezetőjével. De itt van Tarlós István és 32 nagykövet is - ezt már a megnyitó beszédből tudjuk.

A Miklósa Erika operaénekes által előénekelt Himnusszal végül kezdetét vette a kongresszus, amit Novák Katalin nyitott meg beszédével. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Miklósa Erika gyermekéhez külön gratulált, majd poénból az egész termet közös szelfire kérte, amit rögtön meg is valósított a telefonjával.

"Soha ennyi templom" és nem is lesz belőlük se pláza, se mecset

A kormányból elsőként színpadra lépő Semjén Zsolt a politikai ellenfelek ekézésével kezdte, majd arról beszélt, hogy „soha ennyi egyházi iskola és templom nem épült és újult meg, mint most”. És ez így is marad, „nem lesz belőlük se pláza, se mecset” – jelentette ki. A miniszterelnök-helyettes szerint nem kérdés, hogy az októberi választáson is győzni fognak, később pedig külön megköszönte a határontúliaknak, hogy már több eseten, így tavaly is „az ő szavazatikkal lett meg a kétharmad”.

Rögtön utána a megszólított határontúliakat Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke képviselte a színpadon, hosszan dicsérte az együttműködést a Fidesszel. Szerinte „már előnyt jelent Szerbiában magyarnak lenni”, sőt, mint mondta: „akik nem magyarnak születtek, azok is szeretnének magyarrá válni”. Pásztor beszélt a Magyarország által elnyert bővítési EU-biztosi poszt fontosságáról, de nem volt meglepetés, hogy az elkaszált Trócsányi László nevét nem ejtette ki. Végül azt mondta, hogy hiába tűnik furcsának, de ők, határontúliak azért az önkormányzati választásokat is nagyon fontosnak tartják és mindenben támogatják a kormánypártot.

Majd Nagy Gábor Tamás, I. kerületi polgármester következett, aki a mandátumvizsgáló bizottság elnökeként megszavaztatta a formaságokat, így egyhangúan elfogadták a "látható többség" alapján a mandátumok érvényességét és a levezető elnökök személyét. A két levezető elnök az eddig is háziasszonykodó Novák Katalin és Klausmann Viktor, a párt gyöngyösi polgármester-jelöltje lettek.

Az ellenzék nevetségessé tétele következett

Kubatov Gábor, a FTC-elnök részletesen kifejtette, mi a párhuzam a Fradi és a politika, azon belül is a választások közt, eljutva oda: „mi vagyunk Európa legmodernebb és legszervezettebb pártja”.

Majd Kocsis Máté következett, akinek tematikában az ellenzék parodizálással fűszerezett szidalmazása jutott, így beszélt a „kígyózó kígyókat” felemlegetve az ellenzék támolygó vezéréről, Gyurcsány Ferencről, illetve arról, hogy Kunhalmi Ágnes „miért támogatja a nyitott ajtók politikáját”. A tavalyi MTVA-ban történtekre utalva felsorolta Hadházy Ákos hogyan mászott a korláton és Varjú László „kócosra pofozta magát”. Karácsony Gergely, az „ellenzék csúcsragadozója” pedig ott folytatta, ahol a többiek abbahagyták, részletezve, mennyit bakizott szerinte a főpolgármester-jelölt – mondta Kocsis.

Megmagyarázták Trócsányi buktáját

Deutsch Tamás azzal kezdte, hogy Brüsszelből jelentette: „csapataink harcban állnak” továbbra is, megvédik a magyarokat az emberektől kapott felhatalmazás alapján. Beszéde arról szólt, hogy a bevándorláspárti politika Európában hogyan támad új erővel, mit kell kiállniuk a kormány politikáját támadóktól.

„Nettó politikai lincselést hajtottak végre Trócsányi Lászlón” -mondta, szerinte a biztosjelöltünk leszavazása egyenlő azzal, hogy politikai bosszút álltak, amiért elutasítják a bevándorlást.

„Bosszút álltak, amiért Trócsányi a magyar Salvini” – jelentette ki Deutsch, ugyanis ahogy Olaszországban a tengeren, úgy „a magyar igazságügyminiszter a jogi határvédelem eszközeivel megállította a bevándorlást. „Ettől kapnak frászt”, hogy Salvini és Trócsányi bebizonyította, hogy a bevándorlás megállítható – vonta le a következtetést.

A média gondosan elkülönítve

Akárcsak a mindennapi gyakorlatban, a Fidesz ezúttal is gondoskodott arról, hogy a média nehogy kérdésekkel "zaklathassa" a megjelenteket: az eseményről tudósítókat egy elkülönített részre terelték, amit úgy helyeztek el, és zártak körül paravánokkal, hogy véletlenül se tudjanak szabadon mozogni, és így beszédbe elegyedni, kérdéseket feltenni a politikusokkal.

A sajtóbelépőre azért rá van írva a mindenhol látható jelmondat: Nekünk Magyarország az első!