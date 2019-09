Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","shortLead":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","id":"20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2158f19-5660-42a0-a8fa-500c4163aab9","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:07","title":"Will Smith a magyar szinkronhangjával is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","shortLead":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","id":"20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7df792-9ec8-44d9-9383-d45f3bf9f1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:09","title":"Terjed a kanyaró a horvátoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig mozdul. Az ingatlanárak vágtáját így is fékezi a kötvény.","shortLead":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig...","id":"20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8832a411-7dc0-4bed-b7a3-952bf9654f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:14","title":"Egy szűk kör nyerészkedik az elvileg a lakosságnak kitalált szuperállampapíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","shortLead":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","id":"20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4eb12-88f4-4d25-a1e5-28201c002a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:15","title":"A világ leggazdagabbjai már tudják, mikor jön az újabb válság és mit lehet vele kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","shortLead":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","id":"20190926_meghalt_jacques_chirac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3085f-0050-4979-89e3-f7be1a76ef07","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_meghalt_jacques_chirac","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:07","title":"Meghalt Jacques Chirac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amely a 2017-ben azonosított Oumuamua után immár hivatalosan is a második észlelt objektum, amely a csillagközi tér mélyéből érkezett.","shortLead":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről...","id":"20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268128e-89bf-48c2-95e3-7f9856c88315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:33","title":"Megvan a Naprendszeren kívülről érkezett \"jövevény\" neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","shortLead":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","id":"20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130c032f-7d7e-49bb-a0da-be697d14572a","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:44","title":"Külön kukát adnak a komposztnak Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","shortLead":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","id":"20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac9a11f-ac0a-4a22-9c8b-7f762563fe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:01","title":"Terézváros szerint nem kampányfogás a kerületi nyugdíjasoknak küldött 10 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]