Mondjatok köszönetet a társatoknak - mondja Orbán, és mindjárt ő is így tesz a plénum előtt, megköszönve feleségének.

Egy igazi néppártnak nevezi a Fideszt, és mindját bemutatja legidősebb és legfiatalabb küldöttjét a pártnak: előbbi 86, utóbbi 19 éves.

Szerinte az egyensúly fenntartása a legnehezebb és a legfontosabb feladat, de emellett az is kell, hogy érvényre juttassák az erényeiket.

A hatalom, amelyet gyakorlunk, bele-belemar a kapcsolatokba, ilyenkor az "erkölcsi egyenysúlyunkhoz is vissza kell találnunk" - mondja, és úgy ítéli, ez eddig is sikerült. Ezzel indokolja azt is, hogy meg fog felelni a pártelnöki és a miniszterelnöki kötelezettségeinek is.