Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Most titkos dokumentumok kerülhettek napvilágra.","shortLead":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió...","id":"20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd46a6f-9be8-42a8-97f1-0627da72a61b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:51","title":"Kiderülhetett, hogy csalt valójában a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők frusztráltnak érezzék magukat. Ám szerencsére ez a generáció is egyre hangosabban kéri ki magának a megbélyegzést és a bántó általánosítást – teljes joggal. ","shortLead":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők...","id":"remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d949a267-a12e-4b68-99ad-c983634418e6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:30","title":"A változókor után egy nő már ne mutogassa magát? - Leszámolunk a sztereotípiákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","shortLead":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","id":"20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048df7c6-ad70-402b-9a5d-230aea09e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:03","title":"Videó: Felszállt a drón, amelynek már az igazi repülőkhöz hasonló a hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687633dc-13cf-4a76-9c38-6a18bf6b20ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkár egyéni csúcsot döntött tíz kilométeren.","shortLead":"A családügyi államtitkár egyéni csúcsot döntött tíz kilométeren.","id":"20190928_Novak_Katalin_Mindenki_kezdjen_el_mozogni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=687633dc-13cf-4a76-9c38-6a18bf6b20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8855af-26d4-455e-8508-62ff090c0763","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Novak_Katalin_Mindenki_kezdjen_el_mozogni","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:10","title":"Novák Katalin: Mindenki kezdjen el mozogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros felé fennálló tartozás rendezéséről még mindig csak tárgyalnak. A fenntartó fővárosi roma önkormányzat szerint a volt tanárok fizetését nem nekik kell rendezni.","shortLead":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros...","id":"20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b3adf5-ed86-45a4-aa99-58a072340e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:00","title":"Négy éve nem sikerül rendezni a fővárosi roma \"fantomiskola\" ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Ausztriában.","shortLead":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon...","id":"20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a2a14-0a00-47a6-be83-88cd485f7a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:10","title":"Az Osztrák Néppárt fölényes győzelmet aratott az előrehozott választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint egy magánutazó. Emellett több mint harmadával nőtt tavaly a nemzetközi konferenciák száma Magyarországon.","shortLead":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint...","id":"201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc33c3-208e-4ed8-8605-01542f73cd20","keywords":null,"link":"/360/201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:00","title":"Budapesten szárnyal, de már vidéken is felszálló pályán a konferenciaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]