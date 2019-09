Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","shortLead":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","id":"20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf6418-d493-4bef-9846-ae786bfcbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:55","title":"Engedett az MTVA, a köztévé beolvassa a DK nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub...","id":"20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8ac63-0b9e-4d2b-80cc-1b0b30cb6b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:40","title":"Végre: már a kifestőkben is a fideszes politikusok szerepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

","shortLead":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

","id":"20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07aef66-b1dd-4a61-b6f0-ff4fe5383b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:32","title":"Felborult egy autó utánfutóval az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","shortLead":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","id":"20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3927e414-9aac-4d09-b72d-f82f7a328f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:43","title":"A Maseratit is felültetik a villanyvonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán üdvözölte a rádió elindulását.","shortLead":"Kovács Zoltán üdvözölte a rádió elindulását.","id":"20190928_Magyarorszagon_jart_a_Szabad_Europa_Radio_elnoke_talalkozott_a_kormany_tagjaival_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda6272d-edb8-43dc-b775-2f364cf2af5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Magyarorszagon_jart_a_Szabad_Europa_Radio_elnoke_talalkozott_a_kormany_tagjaival_is","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:51","title":"Magyarországon járt a Szabad Európa Rádió elnöke, találkozott a kormány tagjaival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

","id":"20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5827ea8-8f81-4870-8b34-2960a9813b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:08","title":"CEU: az új diákok ma indultak el Bécsbe buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]