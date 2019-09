Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hajlandónak tűnik teljesíteni Donald Trump azon kérését, hogy nyissák meg újra a demokrata párti amerikai elnökjelölt, Joe Biden fiának ukrajnai üzleti tevékenységét vizsgáló eljárást. Ukrajna nemzetközi helyzete is meginoghat.

","shortLead":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő...","id":"20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f145e7-2ea1-4f39-9b5b-b3f9cf10f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:05","title":"Nagyon rosszkor jött Zelenszkijnek és Ukrajnának a Trump-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","shortLead":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","id":"20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee37ce2-06ca-4b8d-aa0a-0be96241e7c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:57","title":"Videó: Még a harcedzett oroszokat is meglepte ez az aszfaltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","id":"20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76590e-c3e7-4ef1-abe7-0aa41034b9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:08","title":"Hazaengedtek a kórházból hét gyermeket a bakonyjákói buszbaleset sérültjei közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 22-27 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 22-27 fok lesz. ","id":"20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcf6ab1-93a2-4c47-ae47-ac70a552fa5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:21","title":"Szeles idővel érkezik ma egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6596ed3-0d38-47ed-943f-3eb4e8f31589","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kecskeméti teátrum kapta meg a minősítést.","shortLead":"A kecskeméti teátrum kapta meg a minősítést.","id":"20190929_Nemzeti_kecskemeti_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6596ed3-0d38-47ed-943f-3eb4e8f31589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89900f-3b59-4bd2-a253-e4070d96bfa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Nemzeti_kecskemeti_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:06","title":"Újabb nemzeti színház lesz vidéken ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teqballt népszerűsítették.","shortLead":"A teqballt népszerűsítették.","id":"20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac91182-7071-49ff-aab9-a8cdafd5acbd","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:37","title":"Puyol és Cafu technikázott Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]