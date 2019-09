Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz a Földön. Aki kételkedne ebben, az vessen egy pillantást az alábbi interaktív térképre.","shortLead":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz...","id":"20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da8a165-9fe0-4d4a-8223-d8ff4dbe2915","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:03","title":"Meglepődik, ha ránéz erre a térképre: ennyi helyen égnek az erdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b9ef9c-b8f7-4034-95f7-c2f9b4ae564f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pápalátogatásnál is nagyobb autós tömeget vonzott Csíkba az ingyen sör, bedugultak az utak Csíkszeredán. A pórul járt emberek nagyon dühösek.\r

