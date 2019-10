Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó beszédet mondott, de többször odaszólt az EU-nak is. Azt is megtudtuk, 2022-ben újra vasút suhan majd Szeged és Szabadka között.","shortLead":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó...","id":"20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b457ba7b-6b79-4ac7-a1e8-2cab1864eb5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Lázár János: Fürjes Balázs az együttműködés jegyében elvitte az összes uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","shortLead":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","id":"20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b2f9-f30d-4b3c-acf2-974c4f2a9712","keywords":null,"link":"/elet/20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","timestamp":"2019. október. 01. 08:21","title":"Steril szobába költöztetik a terápiára váró Zentét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szibériában még a nyáron keletkeztek hatalmas területeken erdőtüzek, szeptember végére sikerült eloltani őket, de még mindig tűzveszélyes időszak van.","shortLead":"Szibériában még a nyáron keletkeztek hatalmas területeken erdőtüzek, szeptember végére sikerült eloltani őket, de még...","id":"20190930_Mostanra_sikerult_eloltani_az_osszes_erdotuzet_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83968a9c-d9e6-4555-8381-8b6660dadb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Mostanra_sikerult_eloltani_az_osszes_erdotuzet_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:31","title":"Mostanra sikerült eloltani az összes erdőtüzet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható bármiért, ami nem tetszik az Európai Parlamentnek a magyar politikában, és, még ha nem is egy könnyű ember, nincs miért nem megválasztani.\r

\r

","shortLead":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható...","id":"20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b8bf-72f8-488a-9ea1-6cdb503cb5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","timestamp":"2019. október. 01. 08:46","title":"Politico: Várhelyi Olivér túl alacsonyan volt, hogy okolni lehessen bármiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]