Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió fizette a közvilágítás korszerűsítését. ","shortLead":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió...","id":"20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fc0db-91bf-4970-a4ef-02b0d8dd1bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","timestamp":"2019. október. 01. 13:09","title":"Ha csak a végét nézzük, Orbán nem hazudott Tiborczról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amery parti jégmezőről több mint fél évszázada nem tört le ekkora jéghegy.","shortLead":"Az Amery parti jégmezőről több mint fél évszázada nem tört le ekkora jéghegy.","id":"20190930_antarktisz_leszakadt_jeghegy_amery_jegmezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea280-76c8-4505-9d2d-fe06e45e76b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_antarktisz_leszakadt_jeghegy_amery_jegmezo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:56","title":"315 milliárd tonnás jégdarab szakadt le az Antarktiszról – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő katonákat és dübörgő tankokat! ","shortLead":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő...","id":"20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a9eed-2ad3-40e9-b207-845073a5f626","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","timestamp":"2019. október. 01. 15:54","title":"Így ünnepli a sok ezer éves kínai kultúra a kommunista Kína 70. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","shortLead":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","id":"20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c9db84-b4db-48a7-bc57-dface69b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:35","title":"Megkezdődött a tanítás a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbb visszaélés az internetes vásárlásoknál történik. ","shortLead":"A legtöbb visszaélés az internetes vásárlásoknál történik. ","id":"20190930_Nagyon_megugrott_a_bankkartyas_csalasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4593f99-e49c-46af-a219-277d3caf2cab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Nagyon_megugrott_a_bankkartyas_csalasok_szama","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:40","title":"Nagyon megugrott a bankkártyás csalások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","shortLead":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","id":"20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44ba7e5-3d43-449e-bd9b-ed5a46c01572","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:30","title":"Új tulajdonoshoz kerülhet a magyar Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","shortLead":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","id":"20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9bf07f-f6f0-4072-842a-f4a88b5a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","timestamp":"2019. október. 01. 14:44","title":"Kardos támadás történt egy finnországi iskolában, halálos áldozat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]