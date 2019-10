Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is – a HVG Állásbörzén jártunk.\r

","shortLead":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra...","id":"20191002_hvg_allasborze_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42316f95-1276-49b1-81c1-d59111a76d69","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_hvg_allasborze_2019","timestamp":"2019. október. 02. 15:20","title":"Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b0f2aa-3048-4096-af74-e2128b23face","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A WeWork anyacégét mégsem viszik tőzsdére, gondban az Uber, aggódhat az Airbnb. Kaliforniában ráadásul már munkavállalóknak minősítik azokat, akik szerződésben állnak az ilyen cégekkel.","shortLead":"A WeWork anyacégét mégsem viszik tőzsdére, gondban az Uber, aggódhat az Airbnb. Kaliforniában ráadásul már...","id":"201939__megosztasos_gazdasag__munkavallaloi_vita__veszteseg__rabok_vagy_szabadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b0f2aa-3048-4096-af74-e2128b23face&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f359258c-3add-4d1a-919f-7951b24181f0","keywords":null,"link":"/360/201939__megosztasos_gazdasag__munkavallaloi_vita__veszteseg__rabok_vagy_szabadok","timestamp":"2019. október. 01. 13:00","title":"Veszteségben úsznak a megosztáson alapuló üzleti modell sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével. A videóból kiderül, miként lesz érvényes a 20 perc ingyenes parkolás és mit csinál tulajdonképpen a favédelmi biztos.","shortLead":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecee1b63-21ab-4e64-b10e-193450b1356a","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","timestamp":"2019. október. 02. 19:00","title":"Exkluzív: A Duma Aktuál szakérti Tarlós programját - ha nincs BKK, nincs késés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","id":"20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de200660-23be-40a8-8d78-89306da69437","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","timestamp":"2019. október. 02. 08:00","title":"Radar 360: Trump puccsot kiált, Karácsony ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","shortLead":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","id":"20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b2f9-f30d-4b3c-acf2-974c4f2a9712","keywords":null,"link":"/elet/20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","timestamp":"2019. október. 01. 08:21","title":"Steril szobába költöztetik a terápiára váró Zentét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között egy kisboltokból álló hálózatnak? A Coop Rallyn beszélgettünk Tóth Gézával, a Co-op Hungary igazgatóságának elnökével a kiskereskedelem jövőjéről.","shortLead":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között...","id":"20191002_toth_geza_coop_rally","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a36dc3-086d-4cbe-a980-9de06502174e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_toth_geza_coop_rally","timestamp":"2019. október. 02. 08:40","title":"Tóth Géza: Ha nincs ember, kénytelenek vagyunk automatizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]