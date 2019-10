Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében.","shortLead":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn...","id":"20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45073f9a-0da8-4c5f-83dc-59efd633af5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","timestamp":"2019. október. 01. 05:38","title":"Az amerikai képviselőház három bizottsága is beidézte Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","shortLead":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","id":"20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a79ce-f8cf-4ab6-be7c-aad419395a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","timestamp":"2019. október. 01. 13:03","title":"Ön is kapott egy széfet a Microsofttól, a legféltettebb fájljait rakhatja bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","shortLead":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","id":"20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41d170-ea05-4ca9-9e3c-767b69fb29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","timestamp":"2019. október. 01. 11:40","title":"Fura fehér tablettákkal kampányolnak Botka szegedi kihívói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban meghatározzák az üzleti transzparenciát. Az ismeretekhez ezek után is hozzá lehet majd jutni, de korlátozásokkal kell számolni.","shortLead":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban...","id":"bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcfb34c-b0f2-465c-a7d4-30ef4787bafc","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Fontos változás: nehezebb lesz vállalati adatokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","id":"20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f8001-0d56-48a8-83bb-ae1f24da60b6","keywords":null,"link":"/sport/20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:22","title":"Fizetnie kell Emiliano Saláért a Cardiff Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul telefonokat.\r

\r

","shortLead":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul...","id":"20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a028d7d-c711-42c4-a26f-92729ad9cff0","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","timestamp":"2019. október. 01. 10:11","title":"Nem tetszik a Telekomnak, hogy a ferencvárosi ellenzéki polgármesterjelölt is a magenta színt használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","shortLead":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","id":"20190930_magosz_fold_orokles_gazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a9cc6-e6b6-4fab-9305-ade15ff7e1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_magosz_fold_orokles_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:34","title":"Megváltoztatnák a földöröklés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]