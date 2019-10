Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce0f93c-2076-4574-9eda-01c2f02ca553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármestert 2006-ban, közvetlenül a megválasztása után egyszer már elítélték, akkor 10 hónapot ült börtönben közokirat-hamisításért. ","shortLead":"A polgármestert 2006-ban, közvetlenül a megválasztása után egyszer már elítélték, akkor 10 hónapot ült börtönben...","id":"20190930_siklosnagyfalu_polgarmester_letoltendo_koltsegvetesi_csalas_sikkasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce0f93c-2076-4574-9eda-01c2f02ca553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2075ce6b-6632-4156-9448-0dfb6e426784","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_siklosnagyfalu_polgarmester_letoltendo_koltsegvetesi_csalas_sikkasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:58","title":"Másfél év letöltendőre ítélték Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","shortLead":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","id":"20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd49e1-cff6-471c-8962-87d43c7f4e1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","timestamp":"2019. október. 01. 09:09","title":"Összeomlott egy híd Tajvanon egy nappal azután, hogy tájfun söpört végig az országon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","shortLead":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","id":"20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25c8fd-1782-4d00-8d9d-48a7de594a57","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Budapestre jön a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","shortLead":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","id":"20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b2e173-2c21-4599-96cf-dd6a91a639a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","timestamp":"2019. október. 02. 07:10","title":"Netes társkeresés? Jól is lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","shortLead":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","id":"20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785160f-0b08-4392-a1e0-39df9d4e6bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","timestamp":"2019. október. 02. 07:59","title":"Erősebb hibrid hajtással érkezett az új Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.\r

\r

","shortLead":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal...","id":"20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741894e-bbfe-4822-b13e-e335191c1148","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]