[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Más, hasonlóan extrém ötletek is eszébe jutottak még a bevándorlás megfékezésére.","shortLead":"Más, hasonlóan extrém ötletek is eszébe jutottak még a bevándorlás megfékezésére.","id":"20191002_donald_trump_amerikai_hatar_bevandorlas_hatarfal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046492ea-79d7-4bf9-b201-f2c91cda4673","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_donald_trump_amerikai_hatar_bevandorlas_hatarfal","timestamp":"2019. október. 02. 13:45","title":"Trump állítólag azt javasolta, hogy lőjék lábon az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdea1df-0fd3-40e2-8dd1-a3f2a99937fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három autót szállító tréler vezetőjének még teherautóra érvényes jogosítványa se volt.","shortLead":"A három autót szállító tréler vezetőjének még teherautóra érvényes jogosítványa se volt.","id":"20191001_Ketmillios_birsagot_varrtak_a_nyakaba_a_horrortreler_soforjenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdea1df-0fd3-40e2-8dd1-a3f2a99937fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8539e916-29fa-4edb-a4a9-61798c7c5cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Ketmillios_birsagot_varrtak_a_nyakaba_a_horrortreler_soforjenek","timestamp":"2019. október. 01. 10:53","title":"Kétmilliós bírságot kapott a 4-es úton lekapcsolt horrortréler sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]