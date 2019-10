Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","shortLead":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","id":"20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e1a369-ab4c-4f24-8c19-1a3e083c112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","timestamp":"2019. október. 01. 11:21","title":"Furcsa, de ilyen is van: a BMW hívja szervizbe a Toyota új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","shortLead":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","id":"20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b232d63-7025-403b-8bb8-a81e494f80f0","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","timestamp":"2019. október. 02. 17:08","title":"Még egy játékost behívott Rossi a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken.\r

","shortLead":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok...","id":"20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48470845-8aae-4a0f-ab8b-bad6a2c7fd49","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Áttörés Ukrajnában, különleges státust kaphat Kelet-Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b0095f-f559-4aec-b221-57892f5c2116","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma ünnepli 70. születésnapját Annie Leibovitz amerikai fotóművész, akit generációja legtehetségesebb fotósaként tartanak számon. Hírnevét elsősorban portréfotóival szerezte, amelyekkel az amerikai popkultúra részese és egyben formálója lett.","shortLead":"Ma ünnepli 70. születésnapját Annie Leibovitz amerikai fotóművész, akit generációja legtehetségesebb fotósaként...","id":"20191002_Annie_Leibovitz_amerikai_fotomuvesz_70_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b0095f-f559-4aec-b221-57892f5c2116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d700e0-5f99-489d-a8d5-1119c7a3d647","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Annie_Leibovitz_amerikai_fotomuvesz_70_eves","timestamp":"2019. október. 02. 10:25","title":"70 éves a fotós, aki levetkőztette Demi Moore-t és John Lennont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","shortLead":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","id":"20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21bc164-cb9a-41a0-8503-2b7bde699f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","timestamp":"2019. október. 02. 14:55","title":"Letartóztatta a hongkongi rendőrség a meglőtt diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","shortLead":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","id":"20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fe5fb-881e-4e58-86b8-6627f2e4b88d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","timestamp":"2019. október. 01. 18:03","title":"5 év börtönt kaphat a Yahoo volt alkalmazottja, mert szexképeket és -videókat lopott a felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi otthonukat, ezért ha van rá lehetőségük, a meglévő ingatlanjukat bővítik inkább. Erre csok vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. De mi számít bővítésnek a csok szempontjából, milyen számlákat kell benyújtani, és hogyan kell a csok-ot bővítés esetén megigényelni? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. ","shortLead":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi...","id":"20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b361e-dcc7-4ee9-b7f9-8249790f8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","timestamp":"2019. október. 01. 14:51","title":"Hogyan és kik igényelhetnek csok-ot lakás- vagy házbővítésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]