[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","id":"20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82a2fa8-e421-42de-bf68-fe83306984bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","timestamp":"2019. október. 02. 21:24","title":"Rendőrök mentettek ki egy embert a Sajó folyóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","id":"20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9a8048-6cba-42f8-90ae-53c03fe6a115","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","timestamp":"2019. október. 02. 09:03","title":"Damu Roland: Mire rájöttem, hogy baj van, már majdnem ké­ső volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","id":"20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c429b59-f32e-4d4b-a069-e5dc1128b935","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","timestamp":"2019. október. 03. 14:40","title":"A polgármester sofőrje tépkedi a plakátokat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","shortLead":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","id":"20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ea002-8583-47c8-9e41-b0d47e7ceb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","timestamp":"2019. október. 03. 11:38","title":"A mentők szerint nem kellett egy órát várni, 15 percen belül a helyszínen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről szerződött az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a kormánnyal.","shortLead":"Erről szerződött az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a kormánnyal.","id":"20191002_A_Koves_Slomo_vezette_hitkozsegnek_is_alanyi_jogon_jar_az_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1435e6a-adb9-4045-934d-deb83adc842e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_A_Koves_Slomo_vezette_hitkozsegnek_is_alanyi_jogon_jar_az_allami_tamogatas","timestamp":"2019. október. 02. 11:49","title":"A Köves Slomó vezette hitközségnek is alanyi jogon jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába ritka ez mostanában a fiatal színésznőknél – gyerekeket szült, bevállalva az évekig tartó parkolópályát. Végül megcsinálta. Tökéletes Roxy volt az Alföldi Róbert-féle Chicagóban, Rosamund Pike-kal játszott egy amerikai történelmi filmben, és nemsokára főszerepben láthatjuk a mozikban. Tehetséges, szellemes, magas, és igazi küzdő. Huzella Júliával beszélgettünk.","shortLead":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába...","id":"20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce41a0-6e2c-4bdb-afe5-be2c776d9948","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","timestamp":"2019. október. 02. 20:00","title":"Huzella Júlia: Megütött, hogy ez egy ilyen szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi ittas vezetés miatt.","shortLead":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi...","id":"20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f24cecb-ce62-45b3-881e-6d1e414a518e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","timestamp":"2019. október. 02. 09:19","title":"Hiába volt kivilágítva a biciklis Csemőnél, egy részeg autós halálra gázolta, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]