Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","shortLead":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","id":"20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba02ef7-bc41-464d-a59f-3c5ba51fae0a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","timestamp":"2019. október. 01. 16:51","title":"Üzent Michael Schumacher francia orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára az az ellenséges közeg, amiben élnünk kell.","shortLead":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára...","id":"20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ac43c-98bc-4e78-b36d-61c4463de7dc","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","timestamp":"2019. október. 03. 09:49","title":"Koncz Zsuzsa: „Menekülni vágynak az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ea9bd9-eed3-4796-9a8f-d4d13dbbc9b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ausztriai születési producer 95 éves volt.","shortLead":"Az ausztriai születési producer 95 éves volt.","id":"20191001_Meghalt_Eric_Pleskow_egy_tucatnyi_Oscardijas_filmet_koszonhetunk_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ea9bd9-eed3-4796-9a8f-d4d13dbbc9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d7181d-b7d3-4378-881b-59d7090e5753","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Meghalt_Eric_Pleskow_egy_tucatnyi_Oscardijas_filmet_koszonhetunk_neki","timestamp":"2019. október. 01. 19:34","title":"Meghalt Eric Pleskow, egy tucatnyi Oscar-díjas filmet köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","shortLead":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","id":"20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dc8c4d-4110-4d03-83c3-e1a30b531cef","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","timestamp":"2019. október. 01. 18:30","title":"Este 8-tól már várhatóak az első eredmények a szavazás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ed2515-36e7-40a4-a54d-18df51a6ea2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janusz Wojciechowski a mezőgazdasági portfóliót kapná, de az EP mezőgazdasági szakbizottsága nem volt megelégedve a válaszaival. ","shortLead":"Janusz Wojciechowski a mezőgazdasági portfóliót kapná, de az EP mezőgazdasági szakbizottsága nem volt megelégedve...","id":"20191001_Nem_volt_eleg_meggyozo_a_lengyel_biztosjelolt_ujra_meghallgatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ed2515-36e7-40a4-a54d-18df51a6ea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3139e51-86d4-4523-b21b-0b78ff1ec860","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Nem_volt_eleg_meggyozo_a_lengyel_biztosjelolt_ujra_meghallgatnak","timestamp":"2019. október. 01. 20:11","title":"Nem volt elég meggyőző a lengyel biztosjelölt, újra meghallgatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő egy ügyészségi válaszból azt következtette ki, egy fideszes politikus ügyében nyomoznak, a Legfőbb Ügyészség közleményében annyit írt, ők nem neveztek meg senkit. A Hadházy által emlegetett politikus szerint ez az egész csak politikai cirkusz.","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő egy ügyészségi válaszból azt következtette ki, egy fideszes politikus ügyében...","id":"20191001_Cafol_az_ugyeszseg_van_buntetougy_Boldog_korzeteben_de_egyetlen_szemelyt_sem_erint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15cfd0c-ea08-4c55-8583-412067298033","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Cafol_az_ugyeszseg_van_buntetougy_Boldog_korzeteben_de_egyetlen_szemelyt_sem_erint","timestamp":"2019. október. 01. 18:27","title":"Hadházy szerint újabb fideszes képviselő ügyében nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","shortLead":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","id":"20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25647c18-881e-46b2-ae59-55edf0eb9e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","timestamp":"2019. október. 03. 06:40","title":"A települések közel harmadán egyetlen érvényes szavazattal polgármester lehet a jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki.","id":"20191002_Viharral_felhoszakadassal_koszont_be_az_igazi_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5f28b8-249e-4751-b44f-48af6705e12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Viharral_felhoszakadassal_koszont_be_az_igazi_osz","timestamp":"2019. október. 02. 05:39","title":"Viharral, felhőszakadással köszönt be az igazi ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]