[{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","id":"20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23642592-7106-4639-9040-254aee239942","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","timestamp":"2019. október. 03. 06:07","title":"Agyonlőtte fekete szomszédját, tíz évet kapott egy amerikai rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","shortLead":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","id":"20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388db963-8b55-4e86-bd66-826ed6daba92","keywords":null,"link":"/elet/20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","timestamp":"2019. október. 03. 09:21","title":"78 évesen lett újonc ejtőernyős Richárd atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők...","id":"20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d80a5-a0f1-4ba7-9431-aa96fb66c5de","keywords":null,"link":"/elet/20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","timestamp":"2019. október. 03. 10:50","title":"Bill Gates felesége egymilliárd dollárt költ a női egyenjogúságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével kisebb-nagyobb összegek küldhetők egymásnak.","shortLead":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével...","id":"20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13236ad-8ca3-46bd-8fe3-c81f13a99f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","timestamp":"2019. október. 03. 15:13","title":"Új szolgáltatás indul a Viberen, pénzt lehet vele küldeni a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat aktuális mutatóit, és azonosítja azokat a kulcsembereket, akiken mindez múlhat.","shortLead":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat...","id":"20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d5bfb-bc8b-469e-b072-12f8d3981a6b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","timestamp":"2019. október. 03. 14:15","title":"Szoftver mutatja meg, kikre érdemes figyelnie egy cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is az inkognitó módot.","shortLead":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is...","id":"20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c78c61e-fa3a-4c77-b831-4c55d8deefe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. október. 03. 08:03","title":"Megérkezett a Google Térkép rég várt funkciója, titokban is lehet keresni helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]