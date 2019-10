Karácsony: A helyi közösségek önrendelkezését kell feléleszteni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogyan kerültek Illés Tamás plakátjai az önkormányzat épületébe. ","shortLead":"Az nem derült ki, hogyan kerültek Illés Tamás plakátjai az önkormányzat épületébe. ","id":"20191004_szekszardi_onkormanyzat_ellenzeki_plakatok_rendorseg_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10182e2-4506-442c-b4ee-0a8246f19cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_szekszardi_onkormanyzat_ellenzeki_plakatok_rendorseg_lopas","timestamp":"2019. október. 04. 15:49","title":"A szekszárdi önkormányzatban találták meg az ellenzék plakátjait, a rendőrség szerint nem történt lopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","shortLead":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","id":"20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf57e0-83f9-472a-93c4-e27cc1ef1a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","timestamp":"2019. október. 04. 13:56","title":"Szurdokba szorult egy sofőr az autójával a Soproni-hegységben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek a keresetét, akik Tóta W. Árpád Magyar ember nem lop, csak kalandozik című cikke nyomán a magyar közösséghez tartozóként elszenvedett jogsérelem miatt perelték be a cikket megjelentető HVG Kiadó Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek...","id":"20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e948d-ac8c-4ff1-a8ed-4e957ff659b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","timestamp":"2019. október. 04. 14:05","title":"Nyertünk az Ítélőtáblán: Az irónia nem sérti a magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb közlekedési balesetében 10-en meghaltak, heten megsérültek.","shortLead":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb...","id":"20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6fd256-2cd0-40ce-a124-0a0cd8673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","timestamp":"2019. október. 05. 09:21","title":"Tizen meghaltak egy román balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956d32e6-6c1e-4ac9-bce4-b171f55a66f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emberelőnyben kapott ki három góllal a Ferencváros.","shortLead":"Emberelőnyben kapott ki három góllal a Ferencváros.","id":"20191003_FerencvarosLudogorec_03","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956d32e6-6c1e-4ac9-bce4-b171f55a66f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe73e53-169f-48d1-b0c3-10a620ae253a","keywords":null,"link":"/sport/20191003_FerencvarosLudogorec_03","timestamp":"2019. október. 03. 20:47","title":"Ferencváros-Ludogorec 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]