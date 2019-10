Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","shortLead":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","id":"20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9e7023-ae2f-4a53-999b-c254600ec2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","timestamp":"2019. október. 04. 19:57","title":"Nem volt elég oxigén a pécsi gyermekklinika légúti osztályán - állítja egy édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ömlött be az esővíz a stadionba a szombat esti Fehérvár FC–DVSC NB I.-es mérkőzésén, helyenként minivízesésként tódult be az eső a fedett lelátó alá. ","shortLead":"Ömlött be az esővíz a stadionba a szombat esti Fehérvár FC–DVSC NB I.-es mérkőzésén, helyenként minivízesésként tódult...","id":"20191006_beazas_szekesfehervar_sostoi_stadion_vizeses_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c836a-92a1-475b-8a8d-c46dff5d7a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_beazas_szekesfehervar_sostoi_stadion_vizeses_eso","timestamp":"2019. október. 06. 08:39","title":"Beázott a Fehérvár egy évvel ezelőtt átadott, 14 milliárdos stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök az ügyében lefolytatott vizsgálat után.","shortLead":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök...","id":"20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1833b290-8f39-4a6f-aab4-0ba3975a21c4","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","timestamp":"2019. október. 05. 08:54","title":"Lemondott egy püspök, miután szexuális természetű viselkedéssel vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Innen megtudhatja, hogy akár holnap elrepülhet-e üdülni.","shortLead":"Innen megtudhatja, hogy akár holnap elrepülhet-e üdülni.","id":"20191005_Ha_ezt_az_ot_szamot_eltalalta_gondtalanul_elhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6ef164-96e7-4af5-a0f2-d7c8d2011fbf","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ha_ezt_az_ot_szamot_eltalalta_gondtalanul_elhet","timestamp":"2019. október. 05. 20:20","title":"Ha ezt az öt számot eltalálta volna, akkor gondtalanul élhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare repülőtéren elszabadult ételszállító autó. Az egyelőre nem derült ki, hogy kinek a hibájából kelt önálló életre a jármű. A küzdelmet egy irodából videóra is vették. ","shortLead":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare...","id":"20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4025497a-f78d-42df-b7a3-816e1e3bca71","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","timestamp":"2019. október. 06. 15:22","title":"Így szabadult el egy ételszállító autó a chicagói repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]