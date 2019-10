Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"996d738b-ce40-43a8-9848-db2fad974660","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pilóta egy erdős területre tudta csak letenni a gépet.","shortLead":"A pilóta egy erdős területre tudta csak letenni a gépet.","id":"20191004_ukrajna_repulogep_leszallas_kenyszerleszallas_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=996d738b-ce40-43a8-9848-db2fad974660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6ada3d-99fa-45e2-853c-5dcadcb7fdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_ukrajna_repulogep_leszallas_kenyszerleszallas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. október. 04. 12:18","title":"Elfogyott az üzemanyaga egy ukrán repülőnek a leszállás előtt, öten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","id":"20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e599-f088-4bf6-9bb2-bd711afadccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","timestamp":"2019. október. 05. 12:20","title":"Hármas karambol volt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán, a szombati versenynapon.","shortLead":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán...","id":"20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a05f-a917-4112-b6fa-5501dd95a43b","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","timestamp":"2019. október. 05. 20:30","title":"Hosszú fölényes győzelme az úszó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon láttunk Magyarországon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon...","id":"20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a0333-c298-4111-832b-853d45c04603","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","timestamp":"2019. október. 06. 11:00","title":"Fülke: A Fidesz mindent le akar tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fbaef-d56d-4194-8c84-0d5f62ee044c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kép jelent meg a Baranyi Krisztina Faceboook oldalán, azt nem tudjuk, Orbán Viktor miniszterelnök a Telekomot, vagy Baranyi Krisztinát \"reklámozza\" magenta színű nyakkendőjével.\r

","shortLead":"Ez a kép jelent meg a Baranyi Krisztina Faceboook oldalán, azt nem tudjuk, Orbán Viktor miniszterelnök a Telekomot...","id":"20191005_Amit_szabad_Orbannak_nem_szabadna_Baranyi_Krisztinanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348fbaef-d56d-4194-8c84-0d5f62ee044c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3d381e-9771-4ce9-888c-d111d3463a54","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Amit_szabad_Orbannak_nem_szabadna_Baranyi_Krisztinanak","timestamp":"2019. október. 05. 10:11","title":"Baranyi: vajon kit reklámoz Orbán a nyakkendőjével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres akar lenni.","shortLead":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres...","id":"201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4939eb-63e5-4e91-8010-d3e4b862dfd5","keywords":null,"link":"/360/201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","timestamp":"2019. október. 04. 15:30","title":"Kezdhet aggódni a két kolbászfellegvár, Gyula és Békéscsaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]