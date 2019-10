Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple még bemutatásra váró fülhallgatójának, az AirPods 3 koncepciórajzát.","shortLead":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple...","id":"20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efb243-e7da-497f-b20b-2438ce1618f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","timestamp":"2019. október. 04. 20:03","title":"Meglepő dizájn: ilyen lesz az AirPods 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy ember meghalt, egy másikat életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, egy másikat életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők.","id":"20191004_karambol_auto_szent_gellert_rakpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564b2c1-e4e2-4c8c-ac3d-38ebce46a6f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_karambol_auto_szent_gellert_rakpart","timestamp":"2019. október. 04. 20:13","title":"Karambolozott, majd felborult egy autó a Szent Gellért rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33628ea-ecb3-4d4d-af2d-af74992d51a6","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nem olyan régen még egy \"öregítő\" alkalmazás aratott sikert az interneten, most pedig a Semmelweis Egészség Napokon hasonlóan nagy érdeklődést váltott ki egy szimulátor, amelynek segítségével a fiatalok megtapasztalhatják, milyen az öregedéssel együtt járó mozgásbeszűkülés.","shortLead":"Nem olyan régen még egy \"öregítő\" alkalmazás aratott sikert az interneten, most pedig a Semmelweis Egészség Napokon...","id":"20191005_semmelweis_idoskor_fiatal_szimulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33628ea-ecb3-4d4d-af2d-af74992d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604d67e1-6312-4f4c-b2ac-71d17518fe13","keywords":null,"link":"/elet/20191005_semmelweis_idoskor_fiatal_szimulator","timestamp":"2019. október. 05. 11:00","title":"Ha ezt kipróbálnák, biztosan jobban tisztelnék a fiatalok az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mészárosnak jut az ország villanyrezsijének ötöde, az irónia nem bűn, kitettek magukért a Star Wars sztárjai. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Mészárosnak jut az ország villanyrezsijének ötöde, az irónia nem bűn, kitettek magukért a Star Wars sztárjai. A hvg360...","id":"20191004_Radar_360_Milliardokkal_sem_tudjak_megallitani_a_sertespestist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd21a8f0-8453-4e40-97ad-b95d8f43c60d","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_Milliardokkal_sem_tudjak_megallitani_a_sertespestist","timestamp":"2019. október. 04. 17:30","title":"Radar 360: Egymásra mutogatnak az illetékesek a sertéspestis ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos cigarettához (e-cigaretta) - mondta Joó Tamás egészségügyi közgazdász szombat reggel az M1-en.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos...","id":"20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27af89a-bdac-472f-951b-3144438839c6","keywords":null,"link":"/elet/20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. október. 05. 10:45","title":"Érik a fordulat e-cigi ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","id":"20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e599-f088-4bf6-9bb2-bd711afadccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","timestamp":"2019. október. 05. 12:20","title":"Hármas karambol volt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b05686-5178-4932-83f7-737e9da78a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások előtt két héttel kezdtek neki a munkálatoknak.","shortLead":"Az önkormányzati választások előtt két héttel kezdtek neki a munkálatoknak.","id":"20191004_parkolohely_fakivagas_lakotelep_tatabanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b05686-5178-4932-83f7-737e9da78a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68b9639-ca2e-4f14-a8a8-dc0e49b6849d","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_parkolohely_fakivagas_lakotelep_tatabanya","timestamp":"2019. október. 04. 17:58","title":"Tizenkét parkolóhely miatt vágtak ki több fát a tatabányai lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]