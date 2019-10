Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent...","id":"20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c0c6e-195b-4612-bf49-bc6aeb528091","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","timestamp":"2019. október. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor meghajolt Brüsszel akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében...","id":"20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b8075-9036-430d-a2d7-215615e7b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","timestamp":"2019. október. 05. 17:15","title":"Orbán Viktor is részt vett az elhunyt mohácsi polgármester temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace megkérdezte a főpolgármester-jelölteket, mit ígérnek a klímavédelem és a levegőtisztaság ügyében. Egyedül Berki Krisztián nem válaszolt.","shortLead":"A Greenpeace megkérdezte a főpolgármester-jelölteket, mit ígérnek a klímavédelem és a levegőtisztaság ügyében. Egyedül...","id":"20191007_Minden_fopolgarmesterjeloltnek_fontos_a_klimavedelem_de_nem_tudni_hogyan_tennenek_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24860a5-5169-4c5b-b7b8-87e3c1838bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_Minden_fopolgarmesterjeloltnek_fontos_a_klimavedelem_de_nem_tudni_hogyan_tennenek_erte","timestamp":"2019. október. 07. 11:16","title":"Fontos a klímavédelem a főpolgármester-jelölteknek, de nem kezdenek nagy ígérgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1283cc-a6fe-4c30-ab26-d41c5200bb20","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:53","title":"Molotov-koktélt dobott élettársa házára és autójára egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","shortLead":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","id":"20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c348-6272-4798-8db1-5758a4106aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","timestamp":"2019. október. 07. 12:24","title":"Eddig a rezsiutalványok közel kétharmadát váltották be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]