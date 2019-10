Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","shortLead":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","id":"20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0dd439-aa74-48f7-a9a3-b110803d4e9d","keywords":null,"link":"/elet/20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","timestamp":"2019. október. 07. 11:01","title":"A Jóbarátok fele összeállt egy szelfire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock együttes alapító tagja. Részlet Nadya Tolokonnikova könyvéből.","shortLead":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock...","id":"20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6c38c-9f99-47c5-86c1-e8a7630791ff","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"A tökéletlenségben hatalmas erő van - üzeni a Pussy Riot alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","shortLead":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","id":"20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f8323-95d4-42e3-a503-4376ca19aa2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","timestamp":"2019. október. 08. 07:59","title":"Méregzsák: hatalmas állítható szárnyat és 180 lóerőt kapott a kis Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leszánkáztak egy ötméteres domboldalon Somogyaszalónál.","shortLead":"Leszánkáztak egy ötméteres domboldalon Somogyaszalónál.","id":"20191006_baleset_67es_ut_somogyaszalo_domboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405ae31a-a161-47e1-a7c2-d0cb06523bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_baleset_67es_ut_somogyaszalo_domboldal","timestamp":"2019. október. 06. 20:26","title":"Két autós is megjárta a semmibe vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","shortLead":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","id":"20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88f2b1-04ce-4514-be62-8f8e7a62d7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","timestamp":"2019. október. 07. 16:15","title":"Fotó: Kisbusz vontatta a trélert, ami egy kisbuszt vontatott, ami még egy trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace megkérdezte a főpolgármester-jelölteket, mit ígérnek a klímavédelem és a levegőtisztaság ügyében. Egyedül Berki Krisztián nem válaszolt.","shortLead":"A Greenpeace megkérdezte a főpolgármester-jelölteket, mit ígérnek a klímavédelem és a levegőtisztaság ügyében. Egyedül...","id":"20191007_Minden_fopolgarmesterjeloltnek_fontos_a_klimavedelem_de_nem_tudni_hogyan_tennenek_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24860a5-5169-4c5b-b7b8-87e3c1838bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_Minden_fopolgarmesterjeloltnek_fontos_a_klimavedelem_de_nem_tudni_hogyan_tennenek_erte","timestamp":"2019. október. 07. 11:16","title":"Fontos a klímavédelem a főpolgármester-jelölteknek, de nem kezdenek nagy ígérgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]