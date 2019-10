Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és a NER, kicsit mélyebbre ásva már megtaláljuk a felcsúti dollármilliárdost és társait.","shortLead":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és...","id":"20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9ec49c-4609-41a0-8ce3-dbc8a1070b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","timestamp":"2019. október. 08. 10:57","title":"Már a külföldiek is tudják, Magyarországon Mészárosékat kell alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","shortLead":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","id":"20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8812a6-5372-4074-8bfa-e861e22c072f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","timestamp":"2019. október. 08. 14:22","title":"Will Smith ötmillió amerikainak mutatta meg, milyen menő hely a Széchenyi fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás baleseteinek száma.","shortLead":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás...","id":"20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c63a24-c228-4e38-a125-a492fe5f5060","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","timestamp":"2019. október. 08. 10:18","title":"Minden nap 4 olyan BKV-s baleset történik, ahol nem a sofőr a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két nevet mond be csütörtökön 13 órakor a Svéd Akadémia képviselője. Vajon köztük lesz Krasznahorkai László vagy Nádas Péter?\r

\r

","shortLead":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két...","id":"20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f2abf9-c759-48e8-8ef1-5845ad4b5eda","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Idén is izgulhatunk magyar irodalmi Nobel-díjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c933e-ba85-4a89-9f62-8c79f92070cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést – jelentette kedden a ZDF német országos közszolgálati televízió biztonsági körökből származó értesülésekre hivatkozva.","shortLead":"Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést – jelentette kedden a ZDF...","id":"20191008_lopott_teherauto_terrorcselekmeny_nemetorszag_limburg_utkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468c933e-ba85-4a89-9f62-8c79f92070cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5ecb09-8ce7-42ac-bfb8-e3ff93430d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_lopott_teherauto_terrorcselekmeny_nemetorszag_limburg_utkozes","timestamp":"2019. október. 08. 13:02","title":"Lopott teherautóval hajtott kocsik közé egy szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább az üzemanyagok ára esett.","shortLead":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább...","id":"20191008_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7fa4de-f965-435f-840a-6e7c67a72871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2019. október. 08. 09:30","title":"Látványosan lassul az infláció, emiatt maradhat gyenge a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","shortLead":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","id":"20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69e8f8-2084-4819-afa3-175209a748bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","timestamp":"2019. október. 07. 20:23","title":"Szarvast gázolt egy vonat Bicske közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos a Fideszben látta meg a kiutat.","shortLead":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos...","id":"20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3f0ae-67c1-4087-bd1b-2c4c8d51e997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","timestamp":"2019. október. 08. 13:34","title":"A győri MSZP a Jobbik pálfordulásáról: Úgy tűnik, Borkai fiúkat is vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]