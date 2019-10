Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek vasárnap a Fiumei úti Sírkertben. Fotók.","shortLead":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek...","id":"20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee411b5-f26f-4e12-83a1-bde9de10f1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 06. 16:13","title":"Pályatársak, politikusok, SZDSZ-alapítók – több százan emlékeznek Rajk László sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","shortLead":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","id":"20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d456318-fa51-45bc-806c-9f5e65173706","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","timestamp":"2019. október. 08. 09:03","title":"Klímaváltozás miatt tűnhetett el a víz a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d945d205-6ddf-49de-9c79-3d16e9c47951","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bevezetik a növényútlevelet az EU-ban december közepétől, ellenőrizni fogják az EU-n kívüli növényeket, hogy minél nehezebben terjedjenek a kártevők. A turisták által hozott növényeket is ellenőrizni fogják.\r

A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott reakciót. ","shortLead":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott...","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e8071b-e4d5-4f6b-af03-615640eb9b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","timestamp":"2019. október. 07. 11:28","title":"Reagálhatott Borkai ügyére a győri KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480cbd85-3518-4b9d-9555-824ed3187cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak lakásán több száz gramm kábítószert találtak.","shortLead":"A férfiak lakásán több száz gramm kábítószert találtak.","id":"20191007_Budapesti_diler_elosztoit_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=480cbd85-3518-4b9d-9555-824ed3187cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011baa76-3cba-42f8-99ef-22126fb9b604","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Budapesti_diler_elosztoit_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 07. 15:20","title":"Budapesti dílert és elosztóit kapcsolták le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]