[{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson mindenképpen távozna, de ha megállapodást akar, már csak néhány napja maradt valamivel előállni.","shortLead":"Boris Johnson mindenképpen távozna, de ha megállapodást akar, már csak néhány napja maradt valamivel előállni.","id":"20191007_Ez_a_het_donto_lehet_a_Brexit_szempontjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c20b4b8-3b02-4d79-83f7-46c1b0c7a1d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Ez_a_het_donto_lehet_a_Brexit_szempontjabol","timestamp":"2019. október. 07. 17:25","title":"Ez a hét döntő lehet a Brexit szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt intelligens, de befolyásolható embernek tartják.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt...","id":"20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4bcf33-8573-4ae7-9612-f05bb8715800","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","timestamp":"2019. október. 06. 18:03","title":"Minden ötödik fideszes szerint Tarlós nem Budapest, hanem Orbán érdekeit szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép vissza a jelöltségtől. ","shortLead":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép...","id":"20191007_Megszolalt_Borkai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada78d9-ff0b-4241-9736-da15b8846329","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Megszolalt_Borkai","timestamp":"2019. október. 07. 14:59","title":"Megszólalt Borkai: Én vagyok a felvételeken, hibáztam és megbántam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A saját fizetését is megemeltette. ","shortLead":"A saját fizetését is megemeltette. ","id":"20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26eb8bf-5ac7-4b23-ac9b-b08e7ed7f998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","timestamp":"2019. október. 07. 19:15","title":"Putyin szólt, hogy több fizetés kellene az orosz állami vezetőknek – így is lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","shortLead":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","id":"20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cd660b-cea8-40b7-992f-a820ef8980c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","timestamp":"2019. október. 06. 15:39","title":"Nagy árengedményekkel válnak meg a német kereskedők VW e-Golf készleteiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotó jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármestert azzal vádolja, hogy egy jachton örömlányokkal partizott.","shortLead":"Újabb fotó jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármestert azzal vádolja, hogy egy jachton...","id":"20191007_Ujabb_felvetel_jelent_meg_Borkairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8997b944-d429-4b7c-a138-7434a57bf740","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_felvetel_jelent_meg_Borkairol","timestamp":"2019. október. 07. 09:00","title":"Újabb felvételt hozott le a Borkait szexpartikkal vádoló blog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","shortLead":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","id":"20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c7673c-0c85-411f-9068-cac7fb8c7693","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 06. 20:21","title":"Tíz kilométeres hamuoszlopot küldött a levegőbe a Sivelucs - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]