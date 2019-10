Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civilek szerint több helyen még a fekáliát is beleeresztik a folyóba.","shortLead":"A civilek szerint több helyen még a fekáliát is beleeresztik a folyóba.","id":"20191008_Tobb_mint_70_helyen_folyik_tisztitatlan_szennyviz_a_Dunaba_Budapestnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f371c0c3-ad8b-41ff-a350-e74bbb478691","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Tobb_mint_70_helyen_folyik_tisztitatlan_szennyviz_a_Dunaba_Budapestnel","timestamp":"2019. október. 08. 16:25","title":"Több mint 70 helyen folyik tisztítatlan szennyvíz a Dunába Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozás tény, az illegális erdőirtásokat büntetni kell, az esőerdők károsítása bűncselekmény - a brazil katolikusok többsége Bolsonaro elnökkel szöges ellentétben gondolkodik a klímakérdésről egy felmérés szerint.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozás tény, az illegális erdőirtásokat büntetni kell, az esőerdők károsítása bűncselekmény - a brazil...","id":"20191008_Nem_ertenek_egyet_elnokukkel_a_brazil_katolikusok_a_klimakrizissel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c84a05-24ba-4c09-ab05-0197f137b8e8","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Nem_ertenek_egyet_elnokukkel_a_brazil_katolikusok_a_klimakrizissel_kapcsolatban","timestamp":"2019. október. 08. 06:22","title":"Nem értenek egyet elnökükkel a brazil katolikusok a klímakrízissel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","shortLead":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","id":"20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9523d57-a72d-441a-a741-49ad76f176ec","keywords":null,"link":"/sport/20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","timestamp":"2019. október. 07. 21:32","title":"Akrobatikus rock'n'roll: magyar csapatok szereztek világbajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Gyermekünk agya kezdetben egy csapat rendezetlen, egymáshoz még nem kapcsolódó sejtből áll. Ahogy telik az idő, ezeknek az idegsejteknek milliói kapcsolódnak egymáshoz, és a közöttük lévő kapcsolatok az ismétlés, a próbálkozás, az utánzás és a problémamegoldás hatására megszilárdulnak.","shortLead":"Gyermekünk agya kezdetben egy csapat rendezetlen, egymáshoz még nem kapcsolódó sejtből áll. Ahogy telik az idő, ezeknek...","id":"20191008_Hogyan_tanulnak_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7752e4fc-4bb3-4db0-a19d-4dd144b825fc","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191008_Hogyan_tanulnak_a_gyerekek","timestamp":"2019. október. 08. 14:15","title":"Hogyan tanulnak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","shortLead":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","id":"20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8fd1e-99ed-437a-b23a-ced755c81fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","timestamp":"2019. október. 07. 17:58","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XVII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893750ad-8d35-438d-a7b0-cc94901afd79","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"„Kékcédulásként” tapadt meg az emlékezetben az 1947-es választás. A totális hatalomra törekvő kommunista párt csalássorozatának a kék színű névjegyzékkivonat szinte csak „névadója” volt.","shortLead":"„Kékcédulásként” tapadt meg az emlékezetben az 1947-es választás. A totális hatalomra törekvő kommunista párt...","id":"201940__valasztasi_csalas_anno__kekcedula__nemkivanatos_elemek__mintamodszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893750ad-8d35-438d-a7b0-cc94901afd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd7cbbc-783e-4bb7-bd1f-d5d92e4bc08d","keywords":null,"link":"/360/201940__valasztasi_csalas_anno__kekcedula__nemkivanatos_elemek__mintamodszerek","timestamp":"2019. október. 07. 13:45","title":"A tökéletes választási bűntény – Rákosiék szintjét 1947 óta nem ütötte meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]