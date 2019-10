Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e07c94d2-04ce-4b34-80cb-63ad7cd2f155","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár korábban szó volt róla, jelen állás szerint az is lehetséges, hogy egy 20 milliárd forintos molekuláris ujjlenyomat projekt egyetlen fázisában sem érinti a szegedi lézerközpontot. A program azonban biztosan elstartol, első körben egy biobankot hoznak létre a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve.","shortLead":"Bár korábban szó volt róla, jelen állás szerint az is lehetséges, hogy egy 20 milliárd forintos molekuláris ujjlenyomat...","id":"20191009_palkovics_eliszeged_lezerkozpont_verplazma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07c94d2-04ce-4b34-80cb-63ad7cd2f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a81bd4-2e6d-47c3-a112-1ad996752c8a","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_palkovics_eliszeged_lezerkozpont_verplazma","timestamp":"2019. október. 09. 07:11","title":"Mégis kimaradhat a molekuláris ujjlenyomat projektből a szegedi lézerközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","shortLead":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","id":"20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15317edd-b602-4b62-a6a3-b012bf85bd7d","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","timestamp":"2019. október. 08. 11:25","title":"Szünetel a látogatás és az apás szülés, amíg fel nem újítják a berettyóújfalui kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás mellett a vallási kérdésekben iránymutatással segíti. Könnyű Leckék harmadik rész. ","shortLead":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás...","id":"20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadebde-97cf-4273-9bc2-acd4ac43dcff","keywords":null,"link":"/360/20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 08. 19:00","title":"Doku360: \"Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat is, ehhez azonban összhangba kell hozni az üzleti működéssel és a munkavállalói élménnyel. \r

\r

","shortLead":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat...","id":"HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c471e2-95b8-4c41-8083-3234cfc2494b","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","timestamp":"2019. október. 08. 14:59","title":"Élménytervezés az employer branding stratégia középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]