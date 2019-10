Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A szexbotrányba keveredett győri polgármester fia is felbukkan abban az üzleti körben, amelyhez Borkai Zsolt luxusjachtos kiruccanását kötik.\r

\r

","shortLead":"A szexbotrányba keveredett győri polgármester fia is felbukkan abban az üzleti körben, amelyhez Borkai Zsolt...","id":"20191007_Igy_tart_ki_a_Borkai_csalad_joban_rosszban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0066b4e-fbca-4065-9dfd-916af2d35687","keywords":null,"link":"/360/20191007_Igy_tart_ki_a_Borkai_csalad_joban_rosszban","timestamp":"2019. október. 07. 19:05","title":"Így tart ki a Borkai család jóban, rosszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","shortLead":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","id":"20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e85be59-206c-488a-ad6d-0d75e3527041","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","timestamp":"2019. október. 08. 17:37","title":"Visszavonul Bastian Schweinsteiger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","shortLead":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","id":"20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379c94b5-f947-48df-8090-57858d0a5d96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","timestamp":"2019. október. 09. 11:03","title":"Minden mást kenterbe vert a mobilos Call of Duty, ömlik a pénz a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka leváltásának. Négyen maradtak versenyben.","shortLead":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka...","id":"20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef22cc-efe4-4203-ba23-4a1d09b4fa96","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","timestamp":"2019. október. 08. 17:56","title":"Eggyel kevesebb kihívója van Botka Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy automatába kell bedobálni a palackokat és máris kapjuk a jegyet, amellyel metrózni lehet vagy 100 percig bármelyik buszt használni. ","shortLead":"Egy automatába kell bedobálni a palackokat és máris kapjuk a jegyet, amellyel metrózni lehet vagy 100 percig bármelyik...","id":"20191008_30_ures_muanyagpalackert_jar_egy_metrojegy_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a737bf-cb14-4bc7-942d-34619cd91973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_30_ures_muanyagpalackert_jar_egy_metrojegy_Romaban","timestamp":"2019. október. 08. 17:21","title":"30 üres műanyagpalackért jár egy metrójegy Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A többi technológiai/webes céghez hasonlóan a Wikipédia is közzéteszi az átláthatósági jelentését, amelyben egy érdekes adatra bukkanhatunk.","shortLead":"A többi technológiai/webes céghez hasonlóan a Wikipédia is közzéteszi az átláthatósági jelentését, amelyben egy érdekes...","id":"20191008_wikipedia_atlathatosagi_jelentes_tartalom_torlese_comparitech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f9c759-f822-4449-a155-d6ec20d48b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_wikipedia_atlathatosagi_jelentes_tartalom_torlese_comparitech","timestamp":"2019. október. 08. 11:03","title":"Egyetlen dolgot törölt eddig a Wikipédia azért, mert ezt kérték tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f0527c-0d77-4f1f-af4c-68495d6847e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő közleményben cáfolta, hogy támogatta volna Tarlós kampányát. ","shortLead":"A színésznő közleményben cáfolta, hogy támogatta volna Tarlós kampányát. ","id":"20191007_Scarlett_Johansson_Nem_fejeztem_ki_tamogatasomat_Tarlos_Istvan_polgarmesternek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f0527c-0d77-4f1f-af4c-68495d6847e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b1be21-63a2-4b7f-8c0a-cb82d0bd4e79","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Scarlett_Johansson_Nem_fejeztem_ki_tamogatasomat_Tarlos_Istvan_polgarmesternek","timestamp":"2019. október. 07. 22:08","title":"Scarlett Johansson: Nem fejeztem ki támogatásomat Tarlós István polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]