[{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszeli sajtóinformációk szerint Ursula von der Leyen a szlovén jelöltet már meg is kereste, hogy elvállalná-e a tárcát. ","shortLead":"Brüsszeli sajtóinformációk szerint Ursula von der Leyen a szlovén jelöltet már meg is kereste, hogy elvállalná-e...","id":"20191010_Elvehetik_a_bovitesi_portfoliot_Varhelyi_Olivertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef32248-ab85-423f-9baf-5edbefe40fae","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Elvehetik_a_bovitesi_portfoliot_Varhelyi_Olivertol","timestamp":"2019. október. 10. 09:52","title":"Elvehetik a bővítési portfóliót Várhelyi Olivértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","id":"20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ffddc-cd95-4870-b31e-d28c836c6e73","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","timestamp":"2019. október. 09. 12:55","title":"Jó ideje árulták már a Borkairól készült felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi kiállítóhelyét, a Knoll Galériát Hans Knoll – ezek mindkét fővárosban ma is sikeresen működnek. Knoll az első években Valkó Margittal dolgozott Budapesten, jelenleg pedig Pilinger Erzsébet vezeti a helyet. A 30. évforduló alkalmából novemberben összegző kiállítás nyílik, amely visszatekint az elmúlt évek jelentős eseményeire. A galéria számos olyan projektet szervezett működése során, amely a hazai művészeti színtér fejlődését célozta, közelítve egymáshoz a művészeket, a teoretikusokat, a szakmai döntéshozókat és a szélesebb közönséget. A tárlat elsősorban ezekre a múltbéli projektekre fókuszál. Az évforduló kapcsán Hans Knoll-lal beszélgettünk.","shortLead":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi...","id":"20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376ceb8-d3b2-4829-9a5d-cc6e46c0b6fe","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","timestamp":"2019. október. 09. 11:28","title":"Harminc éve a budapesti művészeti színtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta tartó válságát, nem zárja ki a kínai hadsereg beavatkozásának a lehetőségét. ","shortLead":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta...","id":"20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759c1b80-6d23-43d6-87ba-ede4982baa35","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","timestamp":"2019. október. 08. 17:04","title":"Nem zárja ki a hongkongi kormányzó a kínai csapatok behívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű fekete lyuk közeléből indulhatott – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés alapján a Tejútrendszer középpontja dinamikusabb lehetett, mint korábban vélték. ","shortLead":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű...","id":"20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055458e-735d-40cf-b915-8bc221f6ae42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","timestamp":"2019. október. 10. 09:03","title":"Hatalmas energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren, csillagászati mércével mérve \"nem is olyan régen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","shortLead":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","id":"20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787813b-68ee-4f97-b317-42c1fd58afb0","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","timestamp":"2019. október. 09. 10:44","title":"Hide the Pain Harolddal küzdenek a fals riasztások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]